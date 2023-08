L os hoteleros de Sant Antoni han pedido al Ayuntamiento más seguridad y medidas para evitar peleas multitudinarias como la que tuvo lugar en la madrugada del domingo en el paseo de s’Arenal, entre turistas y vendedores ambulantes. La presidenta de la Federación Hotelera, Ana Gordillo, considera que esa violenta riña, cuyo vídeo se ha hecho viral, ha sido «la gota que ha colmado el vaso» y piensa exigir al alcalde, Marcos Serra, medidas efectivas para evitar que se repitan hechos tan lamentables, que hunden la imagen de Sant Antoni, que tanto trabajo (y dinero de los empresarios que renuevan sus establecimientos) cuesta mejorar. El hecho, conocido también esta semana, de que la Policía Local tenga muchos menos agentes (57) de los que necesita (80, según la propia concejala responsable del área), completa un panorama muy preocupante.

Cambiar el modelo turístico de Sant Antoni para acabar con el turismo de excesos que deja cada noche imágenes deplorables y el paseo como un estercolero es una asignatura pendiente desde hace décadas. Los pequeños avances, basados en la lenta reconversión de su planta hotelera y la renovación de algunos locales de ocio, son insuficientes y sufren demasiados retrocesos, por lo que los temores y la alarma de los hoteleros está más que justificada. Sant Antoni sufre mucho más que otras zonas turísticas de la isla el pesado lastre del turismo incívico, ese que no respeta las más mínimas normas de educación y convivencia y sólo viene en busca de alcohol, drogas y pelea. No podemos resignarnos ni ceder terreno ante la falta de respeto y el vandalismo.

Durante mucho tiempo en Ibiza ha reinado la tolerancia mal entendida del laissez faire, ofrecida como sacrificio al negocio y a los cuantiosos beneficios del turismo. Con el argumento de que la temporada de abundantes ingresos dura apenas cinco meses con los que hay que sobrevivir todo el año, había que permitirlo todo, y cualquier queja o protesta era tachada de turismofóbica, como si soportar el incivismo fuera un peaje que debemos pagar a cambio de la prosperidad que deja la actividad turística. Afortunadamente, esta mentalidad cortoplacista y suicida se ha ido superando y ya no es la dominante ni en las instituciones ni entre las propias organizaciones patronales, aunque no haya desaparecido por completo. Hoy en día existe un amplio consenso sobre la importancia de conciliar la actividad turística y el respeto a la vida de los residentes, si se quiere proteger el futuro de un destino turístico. Y ese objetivo excluye por definición a los turistas alborotadores y violentos, cuyos desmanes son la más dañina de las promociones y ahuyentan al turismo que nos conviene.

El equipo de gobierno del ayuntamiento, encabezado por el alcalde, Marcos Serra, y reforzado ahora por una sólida mayoría absoluta, debe afrontar decididamente este problema, que los propios hoteleros le han vuelto a poner delante como un espejo tras la última batalla campal en s’Arenal, pero que ya arrastramos desde hace demasiado tiempo y es sobradamente conocido por todos. Ya no sólo se lo dice la oposición, sino también su empresariado afín, así que sería un error desdeñar las críticas y ponerse a la defensiva, relativizando el problema o subestimando sus efectos.

Es evidente que Sant Antoni sigue teniendo un serio problema con el tipo de visitantes que recibe, no porque sea un turista joven que busca la marcha nocturna, sino porque lo hace sin ningún respeto a la convivencia y hace del incivismo su seña de identidad. En realidad el verdadero problema no es del servicio de limpieza (aunque tenga que prestarlo con la máxima eficacia y con los recursos comprometidos), sino de las hordas de turistas que dejan cada noche como una pocilga el paseo y la playa, y de los vendedores de gas de la risa y otras drogas que campan a sus anchas y contribuyen a generar inseguridad para adueñarse de una zona privilegiada muy frecuentada por familias, personas mayores, niños, deportistas, ciclistas y, en definitiva, gente normal que quiere disfrutar del paseo junto al mar.

Durante años, en Ibiza prevaleció una curiosa ‘ley del silencio’, según la cual cuando había problemas lo mejor era que no se dieran a conocer para «no dar mala imagen». En Sant Antoni se complementó además con una suerte de victimismo y de agravio comparativo, porque, según decían, lo mismo ocurría en otros lugares de la isla pero no se contaba. No era más que la técnica del avestruz, que servía a los inoperantes para no actuar ni tomar decisiones. Lo que causa perjuicio no es que se conozcan los hechos, sino los hechos en sí mismos. Conocer un problema es el primer paso para encarar su solución. Por tanto, el alcalde de Sant Antoni debería aprovechar su encuentro con los hoteleros para poner encima de la mesa medidas para atajar el desmadre, porque si no se ponen límites y se afronta de forma decidida, el descontrol se agravará. También es una oportunidad para que el alcalde plantee de qué manera los hoteleros pueden ayudarle en ese objetivo común. Es hora ya de que los vecinos, trabajadores y empresarios de Sant Antoni, así como los turistas sensatos y respetuosos que la visitan, puedan disfrutarlo como merecen y que la población recupere el prestigio turístico que nunca debió perder.

