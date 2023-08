Jèssica i les fissures

No ho dic jo, pobre no filòleg investigador de la llengua d’obscur futur en aquesta matèria tan complexa, ho diu el Diccionari General de la Llengua catalana, «fissura, esquerda (en un teixit, en un os...)» i sobre aquesta paraula, o tal vegada concepte? La poetessa Jèssica Ferrer Escandell traça una línia, un món poètic/literari a l’hora d’escriure, de crear un argument sòlid i estable. Parlem és clar de ‘Fissures’ el darrer llibre (molt recomanable), Editorial Fonoll, 2023, que l’autora ens presentà dies passats a sant Llorenç de Balàfia, a l’Ibiza profunda on ella fa pocs anys va néixer després de ‘Som aquí’, que despertà un viu interès personal, i també col·lectiu a la vora d’una nova veu ferma de qualitat a les lletres catalanes. Rere de ‘Som qui’, tot un desafiament i tal vegada, per fortuna, provocació que no amaga un desig de fer-se present a l’atmosfera de la cosa poètica. ‘Ja som aquí’, llibre revelador d’un talent indubtable. A ‘Fissures’. escrit ja fa un parells d’anys, quan vivia a Sao Paulo, el discurs, és més narratiu que poètic, que també que també, més incisiu i directe, més clar, però sense renunciar a una deliberada foscor que el fa suggerent a l’hora de penetrar al seu interior. ¿Diferències entre el llibre que ara ens ocupa i ‘Som aquí’? Notables però no del tot. Hi ha un fil conductor entre els dos llibres. «Les escletxes, les fissures» - declarà a Diario de Ibiza - «són el que deixa que les coses t’afectin. El que et fa canviar. Sense escletxes, sense fissures no hi ha transformacions». Tota una afirmació que ens acosta a la lectures de ‘Fissures’. Molts anys i bons, llorençina.