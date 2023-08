Paco y los 24.000 euros

u «Si yo tuviera ese dinero para una vivienda me iba de vacaciones, no a Ibiza a trabajar». La genial respuesta de Paco Abreu a la usurera que le pidió 24.000 euros por adelantado para alquilar una casa de una habitación (y sofá para compartir) en la isla esta temporada, y que contó en ‘Espejo Público’, ha corrido como la pólvora. Porque cae por su propio peso cuando tienes un empleo honrado y no eres uno de los narcotraficantes que parecen estar convirtiéndose en los inquilinos ‘de lujo’ de ‘sa roqueta’ merced a la avaricia que nos corroe. O un turista con tan pocos escrúpulos como los ‘piratas’ que, pese a que aquí son ilegales, los arriendan, y sigues buscando piso para tus vacaciones aunque haya que ser tonto de capirote, por no decir desalmado, para ignorar el drama que alimentas en la sociedad que te acoge (¿no tienen acceso a internet estos prendas?). Ibiza está forrada de negocios con carteles de ‘se buscan trabajadores’ porque muchos no pueden proporcionar alojamiento a sus plantillas. Pero aun así funciona, la rueda turística marcha otro verano más a todo tren, a base de exprimir a los que ya están (y dar un servicio pésimo a precios de postín demasiadas veces)... y de mucha indignidad y chabolismo. Me da vergüenza saber que, por ejemplo, si algún día estoy a punto de ahogarme, el socorrista que se lanzará al mar para salvarme la vida tiene que dormir en su furgoneta. Pero en eso nos hemos convertido.