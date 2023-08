La deshabitación de la ciudad

Un fenómeno que ha sido determinante en la historia contemporánea de Vila y se ha tratado menos de lo necesario ha sido la deshabitación que protagonizamos sus vecinos en los años 60 y 70, un éxodo urbano masivo que en poco tiempo convirtió los tres barrios históricos que todavía identifican y dan carácter a la ciudad -la Marina, Dalt Vla y la Penya-, en un escenario vacío. Algo que, de no ser por una catástrofe, no se ha dado en otros lugares. El vaciamiento que digo es a tal punto insólito que a estas alturas sorprende no tener un estudio detallado de sus causas y sus consecuencias. Lo que sucedió, a grandes trazos, se explica en dos palabras. El crecimiento imparable de la ciudad, propiciado por el turismo que cambió las formas de vida y provocó un aumento de su población, convirtió el entorno de la vieja ciudad en un bosque de grúas, una situación que quienes vivíamos en el casco histórico aprovechamos. Cambiamos nuestra vieja vivienda por un piso más cómodo y nuevo.

El problema, visto con la perspectiva que dan los años, no estuvo en lo que hicimos, sino en cómo lo hicimos y en lo que después dejamos de hacer. Porque lo hicimos sin orden ni concierto. Cada cual a su aire. Y sin que las administraciones trataran de minimizar el fenómeno con intervenciones de mejora en el casco antiguo que redujeran la sangría. Y nos equivocamos, después, en lo que no hicimos y en lo que seguimos sin hacer. No se ha hecho nada por rehabilitar y revitalizar los viejos barrios. Nos hemos conformado con museizar Dalt Vila, hemos dejado enquistada y marginada la Penya y hemos permitido que la Marina se convierta un escaparte estacional, desangelado en invierno. Ha tenido que pasar más de medio siglo para que decidamos recuperar el Mercat Vell y la Peixateria, lo que no deja de ser empezar la casa por el tejado. Hacen falta vecinos para que los mercados funcionen. Y los vecinos no aparecerán sin rehabilitar las viviendas. Un círculo vicioso que nadie rompe.