Ibiza, la isla de los veranos negros

El muerto del día. El ahogado del día. El atropellado del día. El precipitado del día... Es pleno verano y la isla muestra su peor cara. La más amarga. La más cruel. Demasiada gente. Demasiadas prisas. Demasiado alcohol. Demasiadas drogas. Demasiadas ganas de fiesta. En una isla que no da para más. Una combinación mortal. Y no es metáfora. Ibiza está en plena efervescencia y se cobra sus piezas. No hay apenas un día en el que no haya que informar de un fallecimiento imprevisto, inesperado, accidental. Y no hay ni un solo día en el que no piense que deben estar Bes, Tanit y todos los santos y ángeles de la guarda habidos y por haber haciendo horas extras, porque no me explico que no haya más víctimas en estos veranos negros. La carretera está plagada de fitipaldis. Conductores que conducen sin respeto alguno por la vida de los demás y, además, si pasa algo se dan a la fuga. A algunos, podridos de dinero, las multas, si es que les pillan, les dan igual. ¿No queríamos turistas millonarios? Ahí los tenemos. Nadie cree que morirá en vacaciones. Nadie se imagina volviendo de Ibiza en un ataúd. El mar, los balcones, los acantilados, las peleas, las sustancias... Nada es riesgo. Todo es diversión. Y así va el verano en Ibiza. Camino de registrar más muertes que Cabot Cove o Fjällbacka.