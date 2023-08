La máxima de las tres B fue el inicio de una larga, casi dos horas, barco de Denia, de conversación entre dos familias de similares características… parejas (fui incapaz de adivinar si estaban casados, eran de hecho o seguían viviendo en ‘pecado’) con la ‘parejita’ como descendencia que a su vez jugaban a la ‘tablet’ al móvil de papá y de mamá, para no molestar. La imagen me recuerda que debo insistir a los restauradores la necesidad de disponer de ‘tablets’ para acabar con las carreritas de los niños por el local, mientras oímos aquello de Serrat: «niño que eso no se hace, que eso no se toca».

Volviendo a nuestra historia. La pareja 1 residentes con pedigrí en la isla (casi con ocho apellidos). La pareja 2, 16 años de vacaciones en agosto en la isla, vinieron de novios… después de: «el tuyo cuántos tiene... ah mira casi como la mía», la conversación se torna en la praxis del día a día y desemboca en la carestía de la vida en Formentera. Es un argumento recurrente para propios y extraños. Después de eso y de situarse geográficamente en casi San Ferran, los unos y es Pujols los turistas con trienios… empezaron las comparaciones sobre una retahíla de locales. Primero los caros (tuve intención de intervenir, por aquello de la injusticia) más tarde los malos (contente por favor) luego las recomendaciones buscando lo de ‘bueno, bonito y barato’ más de lo mismo. Porque las opiniones personales suelen convertirse en ‘dogmas de fe’ según cómo le va a uno la feria… No es el caso de desgranar las ‘páginas amarillas’ de la Formentera de estas dos familias. Cuando estábamos en el centro neurálgico de las críticas más severas. Tengo que decir que alguno se salvaba y por fin podía estar algo de acuerdo. Aparece finalmente la segunda gran máxima que define a esta isla. La pérdida de identidad. Que si las multinacionales, que si los grandes chefs (extraños a todas luces) aunque hablen catalán, castellano y si me apuran, pagès. Seguimos con los fondos de inversión y otros elementos que desvirtúan la esencia… sin solución de continuidad aparecen los italianos (perturbadores de nuestra sacrosanta intimidad) como culpables de la invasión de Illetes a eso de las diez y media. Después de dos horas de silencio a uno le da por pensar cuánto trabajo de información interna tiene que desarrollar el ‘nuevo’ Consell para desfacer los entuertos de la encíclica no escrita sobre una Formentera que se me antoja extraña… o ¿soy yo el equivocado?