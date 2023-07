Seguimos en babia

La comarca de Babia es un lugar precioso al que se retiraban las cortes leonesas para desconectar y gozar del dolce far niente. Pero como la RAE reconoce, ‘estar en Babia’ ha venido a significar estar en la higuera, no estar a lo que se tiene que estar. En este sentido digo que estamos en Babia. Siendo Ibiza y Formentera plazas turísticas de primer orden, seguimos publicitando lo sobrepuesto y ficticio, ignorando lo sustantivo y exclusivo, lo que sólo tenemos nosotros. Son activos principales, por supuesto, historia, arquitecturas, paisajes y playas, pero existen otros muchos destinos turísticos con aspectos igualmente atractivos. Lo que hace de nuestras islas un espacio único y exclusivo lo tenemos en dos elementos que, paradójicamente, no publicitamos, nuestros formidables bosques, de coníferas en superficie y de Posidonia oceanica en nuestros fondos marinos.

Ninguna otra geografía tiene en tan reducido espacio la capacidad regeneradora de nuestra privilegiada naturaleza para atrapar el anhídrido carbónico y producir oxígeno en la medida que lo consiguen los pinares que dan nombre a nuestras islas y nuestras praderas de posidonia, las mayores y más longevas del planeta. No consigo entender que no hagamos gala de esta prodigiosa singularidad que con carácter exclusivo nos identifica. En Ibiza y Formentera se dan las condiciones ideales para ser un ejemplo a nivel mundial en lo que se refiere a la pureza de su atmósfera y de sus aguas. Con una sola condición, que nos apliquemos a solucionar de una puñetera vez el principal elemento que nos juega a la contra: el coche. Del que no podemos prescindir, pero sí encarrilar. Me repetiré las veces que haga falta. Hoy existen automóviles híbridos que ni tan siquiera necesitan terminales de carga. Las administraciones deberían espabilar y potenciar su uso en las empresas de alquiler y en los particulares. Las actuales baterías bastan y sobran para cubrir las distancias que tenemos en las islas. No se entiende que nos pasemos las legislaturas poniendo parches y no afrontemos los problemas endémicos y de fondo que tenemos, creando las condiciones que harían de la ciudad y de las islas los espacios privilegiados que deberían y podrían ser.