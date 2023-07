La enésima oportunidad

En estas benditas islas vivimos un Expediente X permanente (miren si soy viejuno). Resulta que hace décadas que somos conscientes de los principales problemas que nos acosan y que, quítense la venda de una puñetera vez, amenazan con colapsar nuestro medio ambiente. Y con él, nuestra forma de vida. Y cada cuatro años nos entusiasmamos cuales niños esperando la magia de las urnas. Y si además resulta que el color de los partidos vencedores coincide en las islas, la Comunitat Autònoma y el Gobierno central [este artículo está escrito antes de que se conocieran los resultados electorales], ya es el acabose. Nuestra euforia entonces se desborda y babeamos cual abuelo primerizo. Pero a medida que avanzan los siguientes cuatro años la impotencia y la desesperación nos invaden al comprobar que de lo importante, de lo nuestro (no ‘de lo mío’ del político de turno), nada se sabe. Los retos son muchos y complicados. Desde la vivienda, a la que no se puede acceder si no eres el Tío Gilito o familia cercana, hasta el ciclo del agua (a ver si la nueva depuradora está para 2030) pasando por la protección de la costa y el mar. Además, claro, del coste de la insularidad; sólo por citar lo esencial. Me suele abrumar la capacidad de los políticos para defraudarnos. A ver si ahora...