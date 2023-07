Avisos que ignoramos

Los padres nos pasamos buena parte de la vida alertando a nuestros hijos de los peligros que se ciernen sobre ellos. A veces no aprenden hasta que se lastiman las rodillas o, ya en la adolescencia o la madurez, el corazón. Los adultos tampoco aprendemos, ni a golpes. Nos avisaron, hace ya cuatro lustros, de que las culebras nos invadían y ya saben cuál es el panorama actual; se advirtió hace años de que los usureros alquileres expulsarían a los residentes, y ahora falta mano de obra; se dijo que el clima cambiaba, y ya llevamos dos veranos seguidos que ni en el trópico. La pasada encuesta de Ateif vuelve a insistir en que los turistas consideran que los precios (detrás de la bajada registrada esta temporada en buena parte de la oferta hotelera y en los servicios turísticos), las aglomeraciones (playas, carreteras, zonas de ocio...) y el transporte público (sí, al parecer haylo) son los puntos débiles de Ibiza. Desgraciadamente, con estas advertencias pasará lo mismo que con todas: nadie pondrá remedio aunque nos hundamos en la miseria. Habrá aún más culebras, acabaremos cocidos, los alquileres seguirán arruinándonos, en las playas no cabrá un alfiler y sólo habrá buses cada 75 minutos para ir a Talamanca. No es que procrastinemos soluciones, es que ni las concebimos.