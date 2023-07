O esto, o cuatro años de crujir de dientes

Antes de las últimas elecciones escribí una columna en esta página en la que pedía a los lectores -es decir, a todos ustedes- que votaran. Esos comicios se saldaron con una abstención histórica en las Pitiüses, con lo que se demostró que no me hicieron ni puñetero caso, algo a lo que ya estoy acostumbrado en mi vida cotidiana. Pero en fin, inasequible al desaliento, estoy aquí de nuevo predicando en el desierto y pidiendo que este domingo vayáis a votar (¿a quién? A quien queráis, por supuesto). Supongo que ningún candidato os convence del todo y que hay algo de ellos que os produce repelús. Ya sea por su trayectoria, por unas declaraciones desafortunadas, por el oportunismo que se intuye en su impostura, porque su proyecto social no coincide al 100% con el vuestro, porque hay algo oscuro y porque si fueran seres de luz no habrían llegado lejos en la política. Sin embargo, en vuestra vida cotidiana, ¿no trabáis relaciones con gente que detestáis? De hecho, a lo largo de vuestra vida, estoy seguro de que en alguna ocasión os habréis acostado con gente que, en el fondo, despreciabais, o que psé, que ni fu ni fa. Pues bien, al candidato o la candidata de este domingo no hace falta ni que lo toquéis. Con poner un papel con su nombre en un sobre es suficiente. Hacedlo. De lo contrario, os estaréis arrepintiendo durante cuatro años.