Aquellos maravillosos años del fútbol

Me hago mayor. Lo sé. Y es quizá por esa razón por la que echo la vista atrás y compruebo cómo han ido degenerando en estos últimos años las relaciones y la fluidez en el sano trato que antes existió entre la gente del fútbol y la prensa. La realidad es que ya nada es lo que era. Y, como se suele decir, tengo cada vez más la certeza de que los tiempos pasados fueron realmente mejores.

No sé en qué momento se rompió esa cercanía que existió entre los clubes y la prensa, cuando los futbolistas aún no se habían convertido en muchos casos en seres endiosados en sus altares de fama social. Simplemente hacían deporte y no había vetos de ninguna clase. Por aquellos entonces anhelaban tu atención y les gustaba verse después en las páginas de los periódicos, que recortaban con esmero para guardarlas y enmarcarlas como imborrables recuerdos de sus días de gloria para orgullo de hijos y familiares.

Recuerdo aquellos maravillosos años cuando aún eran accesibles, se acercaban para charlar y contarte cómo se sentían, qué pensaban y hasta confidencias y pequeñas intimidades. Pero todo eso ya es historia. Hoy en día los clubes se han bunkerizado y a los periodistas se nos ve, a veces, hasta como enemigos. Y es una pena.