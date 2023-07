La gestió econòmica que convé a Eivissa

Donades les xifres d’ocupació i de creixement del 2022 i 2023, ja no se sent cap veu conservadora dir allò de que «els governs d’esquerres no són bons gestors de l’economia». I tampoc ningú podrà dir actualment que la política econòmica del govern de Pedro Sánchez no hagi estat beneficiosa i satisfactòria per a l’illa d’Eivissa. Tot i travessar aquests darrers anys un context enormement complicat - per la resposta davant de la pandèmia de la Covid-19 primer, i per la crisi energètica internacional després-, s’han assolit grans fites legislatives i de gestió que ens han portat a la nostra illa un conjunt de sòlides millores.

Els socialistes volem una economia forta, que ningú ho dubti. Però a diferència dels conservadors, volem aprofitar les fortaleses per a tothom, per al conjunt de la ciutadania i no només per a uns pocs. Per això, a la vegada que impulsam una economia forta, impulsam les millores socials que reparteixen la riquesa generada amb l’economia sòlida. Prova d’això són les mesures aprovades pel govern de Pedro Sánchez en aquests darrers anys. Per una banda, es va aprovar una Reforma Laboral d’ampli consens però amb el rebuig dels partits de la dreta que ens ha portat un resultat molt clar a Eivissa: El 90% dels nous contractes són indefinits. Tothom reconeix la importància d’aquest factor, però no sobra recordar la gran millora que això representa, per exemple, per als joves o per a aquells que necessiten estabilitat laboral per accedir a un habitatge en lloguer o en hipoteca, etc. Això, combinat amb una situació a Eivissa de plena ocupació, amb només 2.407 persones aturades al maig de 2023, i gràcies als augments salarials aconseguits per al 2023 en els convenis col·lectius d’hostaleria i comerç, i amb l’augment del Salari Mínim Interprofessional, fa que ja ningú pugui dubtar que la gestió econòmica dels governs de progrés és capaç d’aportar alhora creixement i justícia social.

D’altra banda, en l’etapa més dura a nivell econòmic i laboral de la pandèmia de la Covid-19, el govern de l’Estat va respondre tal com necessitàvem a la nostra illa: Incloent els fixos discontinus dins la cobertura dels ERTE, mesura que principalment afectava les nostres illes i especialment Eivissa, i destinant 855 milions d’euros d’ajudes directes a autònoms i empreses de les Illes Balears, més de 150 milions d’euros a Eivissa. Mai un govern de l’Estat havia respost amb aquesta sensibilitat en un moment tan delicat.

Al mateix temps, les darreres revaloritzacions de les pensions, 2,5% el 2022 i 8,5% el 2023, han beneficiat Eivissa a més de 28.500 persones. La pensió mitjana ha passat dels 990,01 € el 2019 als 1.194,85 € el 2023, un 20,69% més en 4 anys. Res a veure amb l’època en què Mariano Rajoy les va augmentar en un 0,25% anual des del 2014 fins al 2018.

A més d’això, en aquesta legislatura 2019-2023 s’ha assolit una de les més grans i històriques reivindicacions de la nostra terra que va obtenir el vot contrari de Marga Prohens al Congrés dels Diputats: el Règim Fiscal Especial per a les Illes Balears i la dotació del Factor d’Insularitat en els Pressupostos Generals de l’Estat, que impulsen la compensació dels desavantatges que la insularitat ens ocasiona. No oblidem, tampoc, que els PGE del 2023 porten la major inversió de l’estat amb 316,29 milions d’euros, a 265 € per habitant i per tant per damunt de la mitjana estatal. En els 7 anys de govern Zapatero la mitjana va ser de 215,09 milions d’euros, en els 7 anys de govern Rajoy la mitjana va ser de 130,35 milions d’euros, mentre que en els 5 anys de govern Sánchez la mitjana s’ha situat en 241,54 milions d’euros.

El dia 23 de juliol se’ns planteja una qüestió davant les urnes: Com hem de governar l’economia d’aquest país? Amb justícia, igualtat i drets o amb «falsa llibertat» que beneficia uns pocs i precaritza la resta? Els socialistes ho tenim clar. Perquè el que sembrem a la nostra economia, creixerà a la nostra societat. Perquè el que li convé a la nostra illa és mantenir l’actual govern a l’Estat i no retrocedir a un passat en blanc i negre.

Jordi Marí Tur | Economista i exdiputat del PSIB-PSOE al Parlament de les Illes Balears