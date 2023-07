Ibiza, la isla de los cerdos

No somos la isla de la fiesta. No. No somos la isla blanca. Tampoco. No somos la isla de la energía. Ni de broma. Lo que somos es la isla de los cerdos. Con todos mis respetos a los congéneres de ‘Babe’. Son Mister Propper, la señora de la lejía del futuro y el mayordomo del Tenn comparados con nosotros, que vamos sembrando la isla con nuestras inmundicias. ¡Con lo sencillo que es no ensuciar! ¡No limpiar, no! ¡No ensuciar! Es sencillo. Es tan sencillo como ir a la playa y no dejar la arena sembrada con tus inmundicias. Sentarte en un paseo frente al mar y no tirar las cáscaras de las pipas en el suelo. Meter las bolsas de basura en los contenedores en vez de dejarlas en mitad de la calle. Salir a fumar fuera de la terraza del bar y arrojar las colillas al suelo. Acabarte el copazo que vas tomándote mientras caminas y dejarlo donde pilles y no en la papelera que tienes a cinco metros. Inmundicias, desechos, mierda, hablando claro, que se acumulan en cualquier rincón. Niños, adultos, mayores, lugareños, extranjeros... Da igual. Y no hay nadie, que viendo (en este caso más bien oliendo) la realidad, le ponga freno. Porque no se trata de esquilmar las arcas municipales con la limpieza ni de apelar a la responsabilidad individual. No. Ya se ha visto que eso no funciona. Ibiza, basurero junto al mar (la Mar).