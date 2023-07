Falta de coherència del PP sobre la crisi de l’habitatge a Eivissa

El primer Consell d’Alcaldes de l’actual legislatura a Eivissa va posar damunt la taula una qüestió crucial per a l’illa: la disponibilitat de sòls destinats a la construcció d’habitatges. La conclusió principal d’aquesta reunió: «Es crearà un cens per a conèixer la disponibilitat de sòls per a destinar a la construcció d’habitatge». Es crearà?

És important destacar que la Llei d’Habitatge de 2018 ja contemplava l’obligació dels ajuntaments per procedir a l’elaboració d’un cens per a conèixer la disponibilitat de sòls. No obstant això, durant la legislatura passada, els ajuntaments governats pel PP no varen proporcionar informació sobre la disponibilitat de sòl per a habitatges protegits destinats a lloguer social. I aquesta falta d’acció i col·laboració planteja interrogants sobre les prioritats i el compromís de les institucions governades pel PP amb la problemàtica de l’habitatge a l’illa.

Durant quatre anys, el Consell Insular de Vicent Marí i els ajuntaments governats pel PP van semblar centrar-se més a fer oposició al Govern Balear liderat per Francina Armengol que a abordar activament el problema de l’habitatge a Eivissa. L’Ajuntament de Santa Eulària, per exemple, va respondre que no disposava de sòl per a cedir, els ajuntaments de Sant Antoni i Sant Joan, ni tan sols van respondre. Només l’Ajuntament d’Eivissa (amb tres promocions entregades i un quart solar cedit) i el de Sant Josep (per a solucionar la problemàtica dels apartaments Don Pepe) varen cedir terrenys per a la construcció d’habitatges socials la legislatura passada.

El problema de l’habitatge no és un problema recent i, en aquest sentit, resulta desconcertant que només ara s’hagi començat a treballar en la recerca de sòls i l’elaboració d’un cens per a abordar aquesta problemàtica per part de les institucions governades pel PP. Aquesta demora evidencia un enfocament centrat en el benefici polític, en lloc d’actuar en l’interès comú per a solucionar la crisi d’habitatge a Eivissa.

Ens agradarà comprovar quina és l’actitud del PP de Vila en relació amb el projecte d’HPO de Can Escandell, on hi ha previst la construcció de més de 500 habitatges de promoció pública que segur ajudaran i molt a molta gent.

Una altra qüestió que es va tractar és la lluita contra els lloguers turístics il·legals. En aquest tema resulta desconcertant que es firmin memoràndums amb Airbnb, per part del Consell Insular de Vicent Marí, una de les principals plataformes de lloguer, al mateix temps que s’anuncien mesures per a lluitar contra el lloguer il·legal. Si l’objectiu és frenar aquestes pràctiques il·legals, per què es busca una col·laboració estreta amb una plataforma que, segons els informes, ha contribuït a l’augment d’aquest problema a l’illa? Aquesta contradicció posa en dubte la veritable determinació del Consell per a abordar el lloguer turístic il·legal.

A l’inici de la legislatura passada des del Consell Insular de Vicent Marí, es va anunciar la intenció de precintar els pisos turístics il·legals. Més tard es va dir que per a dur a terme aquesta mesura era necessari un canvi en les lleis vigents. Ara afirmen que ja no urgeix que es canviï la llei per a entrar en les viles. Anuncis en campanya que incompleixen la legalitat, propostes de canvis de lleis que ara ja no són tan urgents.

Resulta incomprensible l’enfocament de contractar detectius privats en lloc d’augmentar la contractació d’inspectors turístics. Si l’objectiu és abordar el lloguer turístic il·legal, sembla més lògic i eficient invertir en l’enfortiment dels equips d’inspectors turístics, els qui estan capacitats i autoritzats per a dur a terme les recerques necessàries. La contractació de detectius privats a més de ser molt més costosa i circumcidar-se a unes poques setmanes a l’estiu, no garanteix una solució efectiva i sostenible al problema. Vicent Marí ha fracassat en la lluita contra el descontrol i les activitats turístiques il·legals. Seria més apropiat i efectiu, en lloc de fer anuncis buits, abordar el procés legislatiu necessari per a dur a terme accions reals i tangibles.

És hora que el Consell Insular de Vicent Marí i els ajuntaments governats pel PP demostren un autèntic compromís amb la crisi de l’habitatge a Eivissa. Però molt ens temem que no ho faran, si atenem els seus anuncis en contra de les lleis d’habitatge i la seua negativa a aplicar-les a la nostra illa. Per al PP, la solució a l’habitatge únicament l’han de donar les empreses privades, i quan això passa ja coneixem les conseqüències. I si no, que li preguntin a les setze famílies del carrer del Sol de Santa Eulària amenaçades per un fons especulador, que vol desnonar-les i quedar-se amb el seu pis.

Josep Marí Ribas | Secretari general de la FSE-PSOE i portaveu al Consell d’Eivissa