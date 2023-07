‘Ojana’: discursos sin contenido

El otro día me encontré con la palabra ‘ojana’. Fue como descubrir a una desconocida con un poder de atracción al que te sometes sin querer desde el primer contacto. Es lo que tienen las palabras. Más si te las encuentras de repente, al doblar una esquina. La presentación fue brusca, en las redes sociales. La curiosidad hizo el resto. Tiré del diccionario de la RAE y no apareció, qué gran decepción. Fui al buscador habitual y me encontré con esta maravilla. Los gitanos pertenecen a una cultura antigua y maltratada en Europa y su lengua es el caló. En España dejaron huella en la cultura. En pleno siglo XVII, el lexicógrafo, criptógrafo, capellán del rey Felipe II y escritor de la obra ‘Tesoro de la lengua castellana o española’, nada sospechoso de hacer humor con las palabras, la definió así: «Ser hoja y no tener fruto: se dice de los que son grandes charlatanes, que tienen muchas palabras y en ellas poco de qué echar mano que sea de consideración». Otra definición añade una instrucción fonética ya que la ‘h’ que no se escribe se debe aspirar y pronunciar con desprecio. Así, ‘ojana’ se podría traducir por actitud falsa, hipócrita, pero también como sinónimo de ‘sobar el lomo’ o ‘dorar la pildora’, En definitiva hipnotizar al oyente con mensajes vacíos, disfrazados de grandilocuencia, pero sin contenido real. Ojito con los mensajes electorales de estos días.