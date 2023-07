Votaré Pedro Sánchez

Encara que de forma prèvia i en primer lloc el vot serà per al duo Milena Herrera/Juanjo Ferrer. Però necessàriament el proper 23 de juliol -el Titànic de la coalició Vox/PP- i una vegada meditades més o menys les coses i la situació és inevitable votar en un acte de justícia a Pedro Sánchez. Cal doncs votar esquerra i aturar l’ona liberal/conservadora que de mica en mica, lentament però no tant, guanya a tot Europa més i més territori. A Amèrica també... Cal mirar el mapa universal i fer-se càrrec d’allò que podríem enumerar com àrea d’influència Donald Trump i els seus sicaris vigilant aquí, a casa nostra. Àrea d’influència i de poder destructiu. I Feijóo, un bon parlamentari, magnifica la seva actuació al llarg d’un debat brut i carregat de merda- un cínic de primeríssima categoria i amb notable nivell per a la mentida. Roba el programa de Vox i el fa seu, l’aplica punt per punt, fil per randa quasi de forma literal. I d’aquest personatge, d’aquest partit l’escriptor i periodista Manuel Vicent -ara l’home passa per un mal tràngol, un sentit abraç amic meu- lliga el concepte de l’all amb la gent de Vox a les planes d’El País: «Lo que sucede con el ajo en la cocina sucede exactamente igual con Vox en la política. Basta con que una autonomía o ayuntamiento permita que Vox entre a formar parte del gobierno para que todo huela y sepa a Vox. No solo porque las propuestas de su programa son las más detonantes y radicales, extremas en sustancia sino también por la forma de proclamarlas, con ese aire desafiante de falangista con el pecho desabrochado...». Milena, Juanjo molts anys i bons i sort. Tota la sort del món.