Lo que nos une

El mítico cainismo español, aquel cuadro de Goya de los dos tipos que se matan a garrotazos, eso de las dos Españas -¡como si solo hubiera dos!-, y esa larga tradición de la maledicencia, la envidia, el piensa mal y acertarás, el infierno de las reuniones de la comunidad de vecinos. Si España acabara en -ent -como Torrent, Crevillent o Carcaixent- se le podría decir aquello de bona terra, mala gent. El pensamiento reaccionario ha insistido mucho en estas ideas, calificando a los españoles de alborotadores intratables que necesitan palo y mano dura. Tópicos que, personalmente, no compro. Aun aceptando que hay una minoría irrecuperable, con la gran mayoría es posible entenderse pese a que no estemos de acuerdo en nada. Todos los gobiernos han intentado crear un relato que uniera a los ciudadanos de este país. Hubo uno que colgó un banderote enorme en una plaza de Madrid, una bandera que, en mi caso, solo me provoca una indiferencia y una pereza siderales. No unen banderas ni himnos, ni desfiles ni soflamas, ni el fútbol ni la retórica vacía. A este país lo único que le une es el primer disco de Estopa y Chiquito de la Calzada. Ahí, en ese punto, cuando dices que me falta el aliento, la fuerza, la pasta, las ganas de verte, es el único momento en que es posible mirar a los ojos a un compatriota y ver en él a un hermano.