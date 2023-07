A mediados de julio

Martes 11 de julio, a eso de las diez y media de la mañana en un día donde el calor aprieta y nos anuncian que en el interior de Mallorca la temperatura puede enfilarse a los 42 grados. Aquí en la Mola la brisa de levante reduce esa sensación de agobio que vivimos entre temperatura y humedad relativa, que dirían los ‘hombres’ del tiempo (lo de hombres debería corregirse de inmediato). Larga noche la de ayer y madrugada de hoy… Primero seguir el cara a cara entre Sánchez y Feijoo para tener elementos de juicio final antes de votar por correo. Leer las opiniones de los sabios de los diferentes medios, los afines y los contrarios, que de todo hay en la viña del señor: No es objeto de esta columna discernir sobre quien ganó o perdió en ese debate a trompicones, eso quedó claro. Ya se encargan los voceros de uno u otro candidato en proclamar las bondades del personaje en cuestión y como lo bordó en sus réplicas al otro personaje en cuestión.Ustedes ya saben lo que hay que saber al respecto. La segunda parte de la noche se la dediqué a la victoria de Alcaraz en Wimbledon, que no había podido seguir en directo (me gusta el tenis con resultado de antemano) Y así hasta llegar a esta hora donde me entra el recuerdo de los dos artículos de Carmelo (aquí en Diario de Ibiza) sobre lo raro de un verano raro y el incremento de las tiendas de marcas cheli en nuestro Sant Francesc, que acabará convirtiéndose en un Rodeo Street con pinceladas hippies de los diferentes puestillos de nuestro artesanos con certificado y pedigrí.

Como el cielo se medio nuble, a modo ‘qué pereza ir a ses Illetes’ nuestro Rodeo Street transforma su decorado y se asemeja al Portal de l’Àngel de Barcelona con visión cenital incluida. Unos pasean con sus mejores galas preplaya para matar un tiempo robado al sol que más calienta. Otros desayunan en los lugares de siempre (ustedes ya saben) o los nuevos porque la oferta es más que amplia en cualquier lugar de la isla. Fíjense si no en Sant Ferran y díganme lo contrario… Al primer rayo de sol se despeja de público hasta cerrar el acceso a ses Illetes y la capital recupera su imagen de plena canícula con calles desiertas. Algún despistado pasando por las sombras de los toldos. Alguien buscando el aire acondicionado de este o aquel menú y un suma y sigue de un día normal en un verano raro.