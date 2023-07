Seguramente en silencio. Desde que el Gobierno aprobó la primera ley trans, con un consenso que se consiguió a trancas y a barrancas, ha habido mucho debate sobre lo femenino. El feminismo ha vivido dividido el nuevo marco legislativo, una afrenta cruda y poco serena sobre el significado de ser mujer.

Yolanda Díaz, a las puertas de las elecciones, ha querido dar carpetazo a ese debate fichando como portavoz de feminismo a la escritora trans Elizabeth Duval. También es un gesto electoralista importante: para las mujeres trans, Sumar es casa. Y es una manera de encararse a la carcundia recalcitrante que ha llegado a frivolizar y caricaturizar tanto la nueva ley y la violencia machista como para poder hacer el ‘chiste’ de que cualquier hombre que agreda a su mujer puede pedir un cambio de sexo y ya no será investigado por violencia machista sino por violencia en general. Lamentable.

En medio de todo ese debate han quedado muy diluidos, casi han desaparecido, los hombres trans, como si para ellos el tránsito de su fisiología femenina al reconocimiento masculino fuera una cosa sencilla. Por supuesto que no lo es, pero ellos abandonan el paraguas de lo femenino y quedan a la intemperie de lo masculino, mientras que las mujeres trans son abrazadas por buena parte del feminismo, donde no es ningún estereotipo decir que abunda la cultura de los cuidados.

Me pregunto dónde están los hombres trans. La inmensa mayoría de entrevistas en los medios cuando se trata el tema –y dónde la transexualidad se normaliza– las protagonizan mujeres trans. No sé si ellos consideran que no deben ser protagonistas, o bien si es que prefieren no serlo y pasar más desapercibidos.

La división del feminismo sobre

la idea de mujer es tan fuerte que parece que la transexualidad sea solo cosa de mujeres; sin embargo ellos, los trans, quizá estén viviendo en silencio una doble discriminación: la de su condición biológica de mujer y la desprotección de la mirada machista (y machirula).