Eivissa i Formentera al senat: L'opció més centrada

Des de fa un cert temps, i en bona part a redòs de la guerra cultural que marca la política a la major part del món, podem percebre que s’està produint un procés de radicalització a capes bastant amples de la societat. Certament, hi ha contribuït de manera molt clara l’aparició amb força de l’extrema dreta i l’arrossegament de la dreta suposadament més moderada, com ja hem pogut veure en altres etapes de la Història. Resulta curiosa la capacitat que Vox ha tengut, des de les eleccions municipals i autonòmiques (a les regions amb escassa autonomia), d’arrossegar el PP cap a posicions més radicalitzades. Pel pes d’ambdues formacions polítiques, això no hauria de ser possible, però també diu prou de la voluntat d’alguns sectors del PP de decantar-se clarament per posicions de dreta il·liberal.

Particularment, per l’amor als parlaments (seu de la sobirania popular de cadascú, certament), m’ha dolgut que el PP n’hagi deixat diversos (entre ells les Corts Valencianes i el Parlament de les Illes Balears) presidits per defensors de posicions clarament extremistes. Faig servir el terme «extremista» limitant-me a mostrar un «extrem», és a dir, una posició molt allunyada de la majoria de la població, del sentit comú majoritari entre la gent. Ha estat el PP, un partit gran, el que va guanyar les eleccions, el mateix que ha propiciat que un partit molt més petit (i clarament extremista) presideixi dos dels tres parlaments dels nostres països. Ho deix aquí, i, com diria aquell, ja ho jutjarà la Història.

En l’eix moderació-extremisme, crec que Eivissa i Formentera al Senat hi pot jugar un paper important. Aportant-hi moderació. La legislatura que acaba ha destacat, en bona part, pel sorgiment desacomplexat de posicions extremistes (no només de dretes, per si algú pensa que estic posant el dit a alguna nafra). Aquestes posicions, allunyades de les que comparteixen la majoria dels ciutadans, han marcat el devenir polític, moltes vegades atiades des dels mitjans de comunicació i des dels opinadors professionals vinculats a partits polítics.

Moltes vegades, de la necessitat se’n fa virtut. Aquesta ha estat la situació entre les forces progressistes, autonomistes o ecologistes a Eivissa i Formentera, si més no per a les eleccions al senat. Hi ha hagut un acord per concórrer juntes a les eleccions, única manera clara de poder arribar a aconseguir l’esmentat escó. Des d’aquella històrica primera vegada en què una candidatura unitària va dur Pilar Costa al Senat han passat moltes coses. Podríem dir que ha plogut molt, encara que a les Pitiüses hi plogui poc. L’experiència va ser positiva i va obrir el camí a la col·laboració entre les diferents forces progressistes de les nostres illes. Amb alts i baixos, amb llums i ombres, com ocorre amb tota acció humana, però millorant, clarament, la vida política a la nostra part del món.

Aquesta vegada, la candidatura d’Eivissa i Formentera al Senat compta amb un candidat eivissenc, en Juanjo Ferrer, que es caracteritza alhora per la fermesa en les seues conviccions, per la moderació dels seus plantejaments i per la racionalitat de la seua manera d’entendre la política. Tres virtuts que resulten, malauradament, ben difícils de trobar. En Juanjo, com ha demostrat al llarg de la seua trajectòria (que, com que és pública, no he de descobrir aquí), destaca pel seu insularisme desacomplexat, per la seua dedicació a Eivissa sense embuts i sense cap tipus de complex, per la seua capacitat d’aglutinar al seu voltant persones amb plantejaments prou diferents, partidari (i practicant) del diàleg per construir acords i consensos amplis, i amb experiència com a advocat i com a polític. Tot plegat constitueix un bagatge molt a tenir en compte a l’hora de votar la candidatura al Senat.

L’acompanya na Neus Massanet, candidata per Formentera, una persona que presenta l’inqüestionable valor (entre molts d’altres) de ser una candidata de consens entre Gent per Formentera i el Partit Socialista. Només amb candidats de consens es podrà tornar, a l’illa de Formentera, a reconstuir un govern progressista. I na Neus ho ha estat, fet que, en si mateix, ja la situa en molt bona posició i contribueix a fer encara més gran la credibilitat de la candidatura d’Eivissa i Formentera al Senat.

En un context en què Vox ha entrat amb força a les institucions, i en què el PP s’està deixant arrossegar per aquesta força minoritària i extremista, no hi ha cap dubte que la candidatura al senat més centrada amb què comptam a les nostres illes és la d’Eivissa i Formentera al Senat.