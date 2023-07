Cuatro síntomas de desequilibrio

Estos días Diario de Ibiza ha publicado cuatro noticias que ejemplarizan el desequilibrio que proyecta Ibiza como territorio y sociedad, y que deberían de inspirar de manera contundente las políticas públicas y marcar prioridades. La primera de ellas aparecía publicada el sábado y, como suele ser habitual, apenas ha provocado reacciones públicas que demuestren preocupación o inquietud. El titular decía: «El agua de las costas de Balears en buen estado se reduce del 96% al 57% en 16 años».

El dato lo aportaba el informe Mar Balear 2022 y procede de analizar masas de agua en toda la costa del archipiélago. En década y media hemos pasado de tener un agua en buen estado en casi la totalidad de las playas a solo disfrutar de ella en prácticamente la mitad. Las ciénagas en que se convierten determinadas orillas por las algas, la eutrofización y los vertidos incontrolados –Cala Gració tuvo que ser cerrada al baño la semana pasada– constituyen tristes ejemplos de este lamentable fenómeno. La solución no pasa por bombear agua fría del fondo marino para evitar que aflore el alga por las altas temperaturas, sino por invertir mucho más en cuidar el estado de nuestra costa, renovando unas infraestructuras obsoletas en su mayor parte, optimizando el ciclo del agua y vigilando de manera realmente efectiva que ningún particular se dedique a arrojar aguas contaminadas al mar.

En Ibiza el turismo se ha diversificado, gracias a un sector del ocio reconocido internacionalmente, una gastronomía de alta calidad y un patrimonio realmente notable, pero sin playas de ensueño el turismo está abocada al fracaso. El informe muestra la progresión acelerada del desastre y, si desde la política no se toman medidas urgentes al respecto, ya podemos imaginar cuál será el estado de las playas ibicencas dentro de otra década y media.

Segunda noticia: «El paro de larga duración se ceba en la hostelería de Ibiza y en los oficinistas». En cualquier hotel o restaurante ibicenco donde preguntes, las quejas siempre apuntan en el mismo sentido: sufren una aguda falta de personal. No encuentran suficientes camareros, cocineros, recepcionistas… Se atiende a huéspedes y clientes a base de horas y doblando turnos, y no siempre se dispensa la atención y calidad que merecen.

¿Cómo es posible que todos estos parados de larga duración no ocupen esas plazas si se requieren con semejante urgencia? Parece evidente que falla la comunicación entre las empresas y todas estas personas necesitadas de trabajo. El nexo de unión entre ambos debería de ser el Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), que, según parece y tal y como ocurre en todo el archipiélago, carece de medios suficientes para lograr su fin principal, que no es otro que ayudar a encontrar trabajo a quien no lo tiene.

Y ayer otros dos titulares igual de inquietantes: «El importe hipotecado hasta abril crece un 49% impulsado por las ventas de viviendas a extranjeros» y, en portada, «Cáritas y Cruz Roja denuncian el considerable aumento de personas sin techo en Ibiza».

Del primero destaca que, mientras el país vive un frenazo inmobiliario como consecuencia del incremento de los tipos de interés, en Ibiza el negocio se multiplica a niveles del boom de comienzos de este siglo. La diferencia con respecto a entonces es que la mayor parte de estas viviendas las adquirían residentes en la isla y ahora las compran extranjeros como segunda vivienda, hipotecando las propiedades que tienen en sus países de origen, ya que así obtienen fondos a un interés más ventajoso que aquí.

Hemos pasado de una hipoteca media en 2008 de 189.000 euros a otra, en la actualidad, de 440.000 euros; es decir, más del doble. Eso hace imposible que los ibicencos de clase media puedan adquirir un hogar en propiedad sin asfixiar su economía. Sin embargo, se da la paradoja de que muchos de los suizos, holandeses, alemanes, etcétera que se hacen con estas propiedades desempeñan el mismo oficio que el ibicenco al que no le alcanza. La razón es que, en sus países, los sueldos son acordes al coste de la vida, mientras que en Ibiza no es así.

En cuanto a la noticia del incremento de la pobreza en la isla y del número de ciudadanos que viven en la calle, se observa un cambio notable en el perfil de las personas que se ven inmersas en esta situación. Antes, en su práctica totalidad, estaban relacionados con problemas de adicciones, mientras que ahora hay una legión de gente que trabaja, pero cuyo salario no les permite vivir bajo techo.

Que en una isla con una industria turística tan potente, el ibicenco medio viva cada vez peor y no seamos capaces de cuidar mínimamente la naturaleza que nos proporciona el sustento, no solo no tiene justificación sino que constituye un fracaso social innegable.

@xescuprats