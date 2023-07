Batallas que se dan por perdidas

El Estado de bienestar es una conquista, vale, pero un territorio conquistado hay que saber administrarlo. En el que tenemos en España unas partes funcionan y otras no. Conviene no confundir el Estado de bienestar con el bienestar del Estado. La parte que consiste en prestar servicios públicos, como sanidad, educación o asistencia social, funciona de media regular, según segmentos y regiones. La parte que consiste en aplicar las regulaciones que lo regulan casi todo funciona de media mal, pues salvo excepciones entorpece más que cuida de nosotros. La parte que consiste en recaudar dinero para pagar el Estado de bienestar es la más eficiente, a lo cual no hay nada que decir, salvo preguntarse por qué no pueden funcionar igual las otras partes. De la eficiencia del Estado de bienestar, o sea, si con igual coste podría funcionar mucho mejor, se hablará muy poco, o nada, en esta campaña.