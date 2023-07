La verdad de Sánchez

Las últimas encuestas de los medios afines al PSOE, sin contar el CIS que mientras mande Sánchez le pertenece, no dan ganador al presidente como su fiel servidor Tezanos,pero sí afirman que la derecha ha sido superada por el bloque de izquierdas y separatistas, que podría reeditar un nuevo Frankenstein.

También los organismos más independientes que acertaron en las municipales han detectado una caída en el voto de la derecha que en su horquilla más baja permitiría gobernar de nuevo a la izquierda. Los admiradores furibundos del presidente destacan su empeño valiente en no dar nada por perdido. Una en cambio, admitiendo su espíritu batallador, no sabe si es buena idea aparecer en todas las televisiones a todas horas, contestar con desplantes y soberbia a sus entrevistadores hostiles y coleguear con los amiguetes mientras se empecina en negar sus mentiras de hemeroteca y demonizar los pactos de la derecha, privándole del derecho que él sí tiene en virtud de su superioridad moral, su sinceridad probada plagada no de trolas sino de rectificaciones y su condición de víctima de la prensa conservadora y los ricachones, de pactar con quien le permita gobernar.

En mi modesta opinión, María Guardiola y su imprudencia han ocasionado un roto importante en las aspiraciones de Feijóo a la presidencia, y no por desdecirse, o sea, rectificar, que tanto le gusta a Sánchez, sino por comprar los argumentos de la izquierda en aquel discurso furibundo contra Vox y su impericia al dejar a la vista de todos la falta de una estrategia clara para lograr el gobierno extremeño entregando, además la presidencia de la Asamblea.

Esto escrito, me parece una impostura grande –otra más- que Sánchez insista en que lo peligroso de los pactos de la derecha no son los pactos en sí, sino que el PP asuma las políticas de Vox. Y que diga eso él, al que ha rebatido su socio Rufián, afirmando que no es que Sánchez mienta, que miente, sino que ERC le ha obligado a hacer todo lo que reiteradamente había negado que haría. Esa, amable lector, es la verdad de Sánchez, el político limpio.