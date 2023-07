El primer día de mi vida

Título muy sugerente de una película italiana que ha sido presentada estos días. Una historia en la que muchos de nosotros nos podríamos ver reflejados. Aunque las críticas no son muy buenas, a mí me ha dado mucho que pensar el título, y por qué no también el argumento. Narra la historia de un hombre misterioso que se presenta a cuatro personas que han tocado fondo y quieren acabar con todo, de manera muy drástica, para ofrecerles un trato: una semana para que vuelvan a enamorarse de la vida. Su intención es ofrecer la oportunidad de hacerles ver cómo sería el mundo sin ellos y ayudarlos a encontrar un nuevo sentido a sus vidas.

«Enamorarse de nuevo de la vida». Una película llena de mensajes de autoayuda en una sociedad en la que el individualismo destruye muchas dimensiones sociales de la vida de cada uno de nosotros que es lo que verdaderamente da sentido a todo lo que somos. Ante una cultura de la muerte, y como dice el Papa Francisco «del descarte» una invitación a la alegría, a la esperanza, como el título de la primera exhortación del Papa Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. El Evangelio, la Palabra de Dios, no es solo un referente de autoayuda, aunque es cierto que ayuda, es mucho más. Es la invitación continua a comenzar de nuevo. Como si cada día fuera un nuevo día para poder empezar una relación amorosa con todo aquello que nos rodea. Primero con nosotros mismos, con los demás y por supuesto con Dios. Andamos cansados y agobiados. El evangelio de este domingo nos recuerda la invitación de Jesús: «venid a mi todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré» (Mt 11, 25-30). No solo hace referencia a un cansancio físico, típico de una temporada veraniega dura de trabajo y de servicio a los que entre nosotros disfrutan de unas merecidas vacaciones, más bien hace referencia al cansancio vital, que invita a un cambio de mentalidad, de costumbres, de hábitos, para empezar de nuevo con ilusión cada jornada. La vida es una invitación cada día a «enamorarse de nuevo» para que todo recupere su hermosura primera, la de descubrirnos o redescubrirnos únicos e irrepetibles con mucho que aportar al mundo.