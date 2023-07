Ibiza y Formentera sufren cada año, de manera recurrente, abundantes conflictos y controversias relacionados con la gestión del litoral: por las concesiones de playas, por los deslindes, por los fondeos ilegales, por falta o insuficiencia de balizamientos, por imprudencias de embarcaciones y el consiguiente riesgo para los bañistas, por actividades no autorizadas, por obras sin permiso, por abusos de los concesionarios y otros negocios, por la exasperante burocracia o la lentitud en los procedimientos de la Demarcación de Costas, entre otros muchos casos. No es de extrañar, pues, que cunda entre los afectados una sensación de descontrol que acaba por generar una absoluta desconfianza hacia los organismos que deberían poner orden para proteger el dominio público y un patrimonio natural que nos pertenece a todos y resulta vital para el turismo.

En unas islas que son destino turístico de referencia en todo el mundo y atraen cada año a millones de visitantes, es lógico que la presión sobre el litoral sea enorme, pero justamente por eso los recursos destinados a su vigilancia y conservación deberían estar en consonancia con la tensión que soporta. Es fundamentalmente una cuestión de voluntad política y no tanto de capacidad económica; no se han hecho públicas las cantidades que ingresa anualmente el Estado por la explotación privada del dominio público costero de cada isla, pero seguro que es una cifra cuantiosa que permitiría destinar más personal y medios a cuidarlo como es debido.

El pasado 1 de julio, el Govern balear asumió las funciones de gestión del litoral que el Estado le traspasó por Real Decreto a finales de noviembre de 2022. Se trata de unas atribuciones que llegan tarde (estaban ya previstas en el Estatuto de Autonomía de 1983 y sobre todo en el de 2007) y con escasa financiación (sólo 1,3 millones al año, que es el coste efectivo de los recursos transferidos, mientras que el Estado se reserva todos «los derechos económicos devengados por la utilización o aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre», es decir, que seguirá fijando y recaudando los cánones que pagan los concesionarios).

Aun con estos reparos, son unas competencias imprescindibles que permitirán a Balears actuar en la ordenación de los 1.500 kilómetros de costa del archipiélago, reforzando así la capacidad de la Administración autonómica para decidir sobre su propio territorio.

Con esta nueva competencia, el recién estrenado Govern de Marga Prohens suma otro reto más para demostrar que la gestión de proximidad es más eficiente. A estas alturas y con el recambio que se está produciendo en las instituciones implicadas, es tarde ya para que este mismo verano puedan notarse los efectos del cambio en el centro de decisión, pero para el año próximo hay que reclamar decisiones y actuaciones que marquen la diferencia. En primer lugar, un aumento de la vigilancia con medios técnicos y humanos que acabe con el descontrol y la impunidad, también una gestión administrativa ágil que no eternice los procedimientos ni resuelva tardíamente los expedientes y, por descontado, coordinación con los ayuntamientos y consells para sumar esfuerzos en defensa del litoral, en cuya conservación tanto nos jugamos.

Se trata de garantizar que las playas sean lugares seguros de uso y disfrute para todos los ciudadanos, espacios recreativos en los que puedan convivir bañistas, embarcaciones y concesionarios, sin que nadie vea atropellados sus derechos ni se use el litoral de todos para explotaciones abusivas. Poner orden para que no impere la ley del más rico o el más fuerte ni se impongan los hechos consumados porque no se ejerce la autoridad para evitarlo.

No tardarán en llegar al Govern las presiones para desregular y permitir todo tipo de iniciativas en espacios costeros, así que más pronto que tarde tendrá que marcar su propio perfil de gestión del litoral. Confiemos en que se imponga una administración respetuosa del dominio público y no la tolerante connivencia con quienes intentan explotarlo para enriquecerse personalmente a costa del interés y los derechos de todos.

DIARIO DE IBIZA