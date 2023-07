Normalizar

Por miedo, para evitar conflictos o porque al final te acostumbras. Normalizamos actuaciones que deberíamos rechazar de plano por muchas razones y en ocasiones, sobre todo en periodos convulsos, eso sale muy caro. Pocas veces en democracia, a excepción de los primeros años de la Transición, ha estado tan polarizada la sociedad como ahora. Si antes los fachitas y la extrema izquierda soltaban sus soflamas rezongando, casi susurrando, porque obviamente no estaban bien vistas (recuerden que hubo un dictador que rompió por la mitad este hermoso país a golpe de pistola), ahora ya no se esconden. Es más, las redes sociales, hábitat habitual de mucho cobarde, se llenan de menciones a Franco, José Antonio, la luguer y el flechita. Contra el inmigrante y contra quienes luchan contra la violencia contra la mujer. Contra todo lo que ellos consideran que no es español. Si se normalizan esos polvos tenemos estos lodos: un mes de gobiernos locales y autonómicos y el sector cultural ya ha lanzado un movimiento contra los actos de censura. Va a tener razón el presidente de Formentera (por cierto, de centro derecha) sobre las amenazas contra los medios y el catalán. Pero en todos los partidos hay iluminados. La ocurrencia de Sumar de expulsar a periodistas por «manipular» es de dictadura de manual.