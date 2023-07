La Prohens ja es VOX

La Prohens -espectacular i atractiva vestida de blanc- és simpàtica, amable, seductora, té poder de comunicació -per alguns fins i tot sentit de la convicció- es sap moure i sap circular entre la gent més diversa. En curt, al seu voltant pot captar l’atenció, tal vegada l’interès, a la distància a l’hora dels discurs polític la cosa una mica -encara que només una mica- canvia. I personalment puc donar fe i constància d’aquestes sensacions. La vaig conèixer a un lloc de privilegi conservador, a la terrassa d’Ebusus pocs dies abans de les eleccions municipals. Ara les coses han canviat. Camí d’una jornada electoral terrible quan la bèstia alça el vol de voltor destructiu i brut, la Prohens vol ser presidenta del Govern balear. Escric aquets humilíssims mots de clara vocació política un dimarts, concretament un 4 de juliol, una dada històrica i representativa. La Prohens, pujada a la tribuna principal del Parlament, ha dictat les seves primeres declaracions de principis. La Prohens agafa la paraula i ja no és PP, és Vox, entra en la seva dinàmica pertorbadora i falangista. En parlar d’educació diu que treballarà per «impermeabilizar las aulas de cualquier tentación de adoctrinamiento ideológico, sin imposiciones y haciendo efectivo el derecho recogido en la legislación y en la jurisprudencia vigente a la libre elección de lengua en la educación, siempre atendieno que hay dos lenguas oficiales...». En paraules de Vox, en mans de Vox, a les ordres i sota l’ideari de José Antonio (R.I.P.) que presideix un cavaller legionari que sovint canta allò de ‘Soy el novio de la muerte’. Així la nova Prohens de Vox i amb totes les conseqüències. Però és simpàtica i seductora. I vestida de blanc magnífica. S’acosta temps de tenebra, que Déu ens agafi confessats. Amén.