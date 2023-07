El pasado día 30 conocíamos en estas páginas el organigrama de gobierno del Consell Insular de Ibiza, la distribución de sus áreas y departamentos de gestión. Bien está. Pero estaría mejor, para tranquilidad del ciudadano y contribuyente, conocer la preparación y adecuación a sus cargos que tienen los nuevos nombramientos, es decir, los méritos que tienen en cada caso quienes desde ahora nos representan, nos gobiernas y desde ahora serán los responsables de tan importantes funciones. No es algo que afecte sólo a nuestro querido Consell, se trata de una información que deberían proporcionar a la ciudadanía todas las administraciones cuando un equipo de gobierno se renueva. No digo que un torero no pueda ser consejero de cultura, como sucede en Valencia, pero, ‘zapatero a tus zapatos’. Me temo que en esto de repartir las ‘sillas’, lo hacemos con excesiva alegría.

El caso es que releo el organigrama de marras con sus divisiones departamentales y, la verdad, la cosa impresiona: Promoción turística y medio ambiental y marino, / Hacienda, gestión económica y deportes / Promoción económica, cooperación municipal y recursos humanos / Territorio, ordenación turística, movilidad, infraestructuras viarias y lucha contra el intrusismo / Gestión ambiental, sostenibilidad, innovación y transparencia / Cultura, educación y patrimonio / Juventud, participación ciudadana y del Parque insular de servicios de sa Coma / Bienestar social, familia e igualdad. Además de nueve direcciones insulares que no recojo para no cansar al lector. Sobre el papel tenemos un organigrama precioso y apabullante. Podemos decir que ‘están todos lo que son’, pero ¿son todos los que están?. Sería estupendo que la ciudadanía, a través de estas páginas, conociera con detalle a sus representantes y se nos dijera quién es quién en tan precioso cartel y qué preparación tienen para hacerse cargo de las responsabilidades que asumen. En su gestión, por supuesto, por la cuenta que nos tiene, les deseo un éxito total. ¡Veremos!