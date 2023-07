Karma y casualidad

Mientras espero para embarcar en un vuelo de Madrid a Ibiza me encuentro por casualidad con un amigo y me siento a su lado a charlar un rato. Al levantarnos recoge una funda de gafas y me dice: ‘Te dejas esto’. Ni la funda ni las gafas son mías. ‘Ya sé de quién son. Antes de que llegaras había aquí sentada una chica alta y con el pelo castaño rizado’, recuerda. Como ha comenzado el embarque, decide recogerlas y llevárselas. Cuando entramos la chica está en la puerta. Mi amigo le entrega las gafas y ella le da las gracias con cara de gran alivio y una enorme sonrisa. Mientras recorremos el pasillo me dice que tiene un asiento interior y que le gustaría uno de pasillo para poder estirar las piernas. Vuelve de dar un concierto en un festival y está muy cansado. Cuando llega a su asiento el que iba a ser su compañero, un tío enorme, le ofrece un cambio para poder sentarse con su novia. Su nuevo sitio es de pasillo. ‘Esto ha sido el karma. Por ser bueno con las gafas. No creo en muchas cosas, pero sí en el karma’, me dice. El tiarrón que le ha cambiado el asiento oye nuestra conversación y nos enseña el símbolo del karma que lleva tatuado en el brazo. Puede que sea así de sencillo, que los actos pequeños sean los que nos definen. Que el bien y el mal dependan solo de un gesto. Del karma y de la casualidad.