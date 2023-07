Convivir con el turismo

Hay una España vacía, una llena y otra colapsada que responden a un país que ha abandonado el campo, ha concentrado el trabajo y es una potencia turística. Si se trata de turismo, España los quiere todos, porque siempre hay alguien que se beneficia de ello: hay turismo de sol y playa, de ciudad, rural, de aventura, cultural, gastronómico, religioso, de borrachera... No tenemos turismo de guerra, ni sexual ni capilar, que uno sepa.

En España se favorece el turismo porque con nuestro alto paro estructural todo lo que emplee es bienvenido. Los alcaldes y presidentes autonómicos presumen de poner sus topónimos en el mapa con bombillas, con pólvora, con tomates maduros, ofrecen «a relaxing cup of coffe» con tal de atraer como sea. La obligación pública ha de buscar una buena convivencia entre turistas y vecinos, no una incontrolada afluencia de visitantes que no se da en los parques temáticos, ciudades de la risa.

Un alcalde no puede pensar como un hostelero porque una ciudad no es un establecimiento pensado para maximizar el beneficio en un negocio que, en muchas partes, es una terraza delimitada más allá de la comodidad de los vecinos, una barra con gente en batería frente al manantial incesante de cervezas, un comedor apretado más allá del confort, ese ambiente ruidoso que llamamos «alegría» y, al fondo, a la derecha, los baños menguantes donde una multitud con excedente de líquidos comparte en un espacio escaso calores y olores superpuestos.

No se puede estar tan abierto para recibir y tan escaso para atender necesidades que no pasan por la caja. Una ciudad donde los pisos turísticos expulsan a los vecinos del casco histórico, suben los precios de los alquileres y de las viviendas, donde un sector contamina con barullo (el humo de la factoría turística), vuelve incómodos otros desempeños y hostiles algunos vecindarios, necesita que quien la gobierna piense en algo más que aumentar la plantilla de la policía. La España saturada sabe de esto: ya no puede pagar a sus camareros ni a sus médicos salarios que les permitan dormir bajo techo.