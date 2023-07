¡Total qué más da, son cuatro meses!

Todos los negocios turísticos están abiertos y los hoteles este mes, empiezan a llenarse tras un mes de junio «raro» en Formentera. Curioso calificativo que no define sino que lleva a una cómoda ambigüedad y responde a que la actividad económica no ha respondido a las expectativas. Estamos en plena temporada, empresarios y trabajadores han puesto en marcha los motores de sus negocios a toda máquina. Con la sonrisa por bandera intentan exprimir al máximo los días de bonanza. Saben que esto solo acaba de empezar y que la presión irá creciendo a medida de que pasen los días y las horas extraordinarias. Muchos de estos negocios ya empiezan la temporada tensionados por la falta del personal suficiente, derivada de la dificultad para alojarse. Cuando llegue el mes de septiembre esa sonrisa se habrá agotado cuando el cansancio acumulado haga mella en la paciencia y productividad. «Pero total qué más da, si solo son tres o cuatro meses y luego ya... veremos». Con esta coletilla se resume el ciclo de la temporada y se olvida la vida real hasta la temporada siguiente. Es como un círculo vicioso que nadie se atreve a romper. El ejemplo de Formentera, salvando las dimensiones que no las distancias, se puede trasladar a nuestra isla vecina, Ibiza.