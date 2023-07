Robotizados a medias

No sé por qué tanto miedo a los robots; que vengan, lo peor es quedarse a medias. Llamo a «atención al cliente» de una proveedora de telefonía e internet (omito nombre), pues me he quedado sin wifi, voy pulsando teclas y oyendo voces no humanas, les digo lo que hay, preguntan si tengo más de 65 y al decir que sí me anuncian atención especial, tras lo cual oigo una voz humana. Me froto las manos, pero pasa un día hasta que recibo el mensaje de una empresa de paquetería, que dice que está en camino mi «pedido» (¿?), pasa otro día, toca el timbre un empleado, me da un paquete con un router, le pido que lo instale y configure, me dice que no es lo suyo. Llamo otra vez, toco los números que me piden, preguntan si todo está bien, digo que solo a medias y me dicen que van a escalar el problema. Al 6.º día sin la wifi en forma sigo esperando la desescalada. Menos mal que tengo más de 65.