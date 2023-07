No hay playa para tanto chulo

Ibicenco, en verano tú a servir y a callar. No tomes la carretera si no estás obligado, que «sobras» y haces perder tiempo a los que se creen que con el hotel, o piso turístico, han pagado una patente de corso para hacer lo que les dé la gana. Atrinchérate en casa y olvídate también de la playa, porque ya ha comenzado la temporada de piratas que se apropian impunemente de Ibiza y te restriegan en la cara que les estorbas. También a tus hijos. Zódiacs de chárteres ilegales desembarcando, «mañana y tarde», clientes en la misma orilla de ses Salines y poniendo en peligro a los bañistas. Lanchas conducidas además por energúmenos que, según denuncia la directora de la escuela municipal de vela, acosan a los niños y les abroncan de malos modos para que se quiten de en medio porque «están trabajando», y la isla es suya, añado yo. Es una irresponsabilidad del Ayuntamiento no tener balizadas aún las playas, sin duda, pero no los voy a culpar solo a ellos porque dudo de que, sin vigilancia, sea suficiente con las boyas para frenar a la chusma de los que se creen los amos del mar en Ibiza y que tanto le rompen tres costillas a un patrón de golondrinas como maniobran a gran velocidad junto a familias o amenazan a otros navegantes. El domingo una asociación de guardias civiles advertía de la «fuga» (cuando puedan) de muchos de los agentes que necesitamos para frenar a esos y más vándalos por la falta de viviendas. Es normal. Los alquileres tienen precios de delincuente. Y son los que no dejan de venir.