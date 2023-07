No hace mucho compré una butaca para leer, de color azul, para colocar en un rincón del estudio, al lado de la ventana. La atribuí ese designio –’para leer’– cuando la descubrí en una página web. Ya después sería para cualquier cosa, incluso para no leer, y ni siquiera para sentarse, sino para colocar cosas encima. a sabemos que las sillas no se conforman nunca con ser solo eso, asientos. Poseen una extraña ambición. Pueden ser mesa, estantería, puerta, armario, casi cama. En el fondo, una silla es una idea, y las ideas representan entidades poderosísimas. El asiento, de hecho, simboliza el poder. A veces también su falta, ¿o qué describe mejor el abandono que una silla vacía? La butaca venía desmontada. En 10 minutos, quizás en una hora, la ensamblé siguiendo escrupulosamente las instrucciones. Cuando acabé y la puse de pie para admirarla, cojeaba tristemente. Fue una constatación amarga, que no me pilló por sorpresa. Preferí no pensar que venía mal de fábrica, así que la desmonté y, con paciencia, volví a montarla paso a paso, todo lo sabiamente que supe.