Querer ser inmortales

Todo el mundo ha visto ya el vídeo del hombre que intenta grabar una inscripción en las paredes de los bloques de roca travertina que colocaron algunos de los sesenta mil esclavos judíos que se dejaron la piel en construir el Coliseo de Roma, bajo los imperios de Vespasiano y Tito entre el año 72 y 80 del siglo I de nuestra era.

Hay un momento del famoso vídeo que grabó otro turista y que ha indignado a media Italia en que el hombre sonríe a cámara al sentirse observado. La sonrisa pícara del que sabe que está haciendo una travesura. En este caso le puede salir muy cara porque ya ha sido denunciado por acto vandálico contra monumento de interés cultural. Esas ganas de poner su nombre sobre las paredes milenarias y envejecer con ellas tantos siglos más como aguante el Coliseo, invencible, imperturbable, monumental. Querer ser inmortal en esas paredes sin tener en cuenta la historia de esas paredes. Cuando todo te da igual salvo tú mismo, cuando te haces pocas preguntas. Por ejemplo, cuando vives intentando no rayar el coche, pero te atreves a clavar el canto de la llave en el travertino. No sé cuándo se le ocurrió la idea ni cuánto sabe de la historia de Roma, quizá sólo lo que haya encontrado en Google o en la guía turística. Pero sin duda no encontró lo más importante, el respeto por el arte y la historia, y que si algún nombre tiene que estar inscrito en esas piedras no son ni el suyo ni el de su novia. Viva el amor, pero por favor.

Quizá, sin embargo, lo hiciera fruto de la admiración y el desconcierto que produce que esas piedras contundentes, una encima de la otra, sigan sosteniendo el anfiteatro, con esa arquitectura elíptica aún erguida y digna, mil novecientos años después. El chico, como todos, somos la anécdota en la historia del Coliseo, no el Coliseo la anécdota de nuestra vida de máximo cien años. Es nuestra historia con sus maldades a cuestas. El Coliseo empequeñece a cualquiera y, sin embargo, no todos parecen darse cuenta.