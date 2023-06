En España siempre hemos ido sobrados de aspas de molino, mal que le pesara al sufrido Rocinante cuyo amo lo tendía al galope en dirección a aquellas, nada más verlas asomar en el horizonte. Qué fatal encuentro para todos −aspas, caballo y jinete− con semejante acometida. Para todos menos para el entusiasmado lector de tan irrepetibles páginas.

En las Pitiusas, donde los molinos de viento aún superaban mucho más en número a los hidalgos ociosos, el Caballero de la Triste Figura también hubiera disfrutado de lo lindo cargando lanza en ristre contra los primeros a lomos de su jamelgo.

También yo mismo procedo igual cuando desde la montura de mi kayak sorprendo en aguas ibicencas a una moto acuática haciendo de las suyas, o sea un ruido infernal. Aunque en mi caso, me temo, que no pico espuelas lo bastante.

Pero dejaré las aspas de molino de momento y me centraré en otras que me interesan más ahora, las que giran día y noche en nuestro país cada verano en los ventiladores, artefactos que no cesan de multiplicarse de enchufe en enchufe a causa de los progresivos récords de temperatura y del precio disparatado de la electricidad.

La indigencia energética ha empujado a muchos a ponerle un candado a su otrora flamante aparato de aire acondicionado y a rescatar del armario el ventilador del abuelo. (Mantener hoy un piso de superficie mediana en condiciones térmicas mínimas para la vida racional en verano, significa pagar en electricidad casi un tercio de su alquiler).

Hemos vuelto a la Edad de Piedra misma de la refrigeración. Del Fujitsu al Orbegozo (la flor y nata de nuestros ventiladores nacionales) en menos de una legislatura, todo un récord también.

En tiendas de barrio de toda la vida con aire acondicionado, donde antes te acogías a sagrado dándole esquinazo a la homicida canícula, ahora te encuentras con que la modernidad ha delegado en un escuálido ventilador de pared que intenta −solo ante el peligro− restablecer el bienestar térmico con el simple volteo sin fin de tres míseras aspas. Resultado de la cosa: el bochorno que hace ahí dentro en la botiga te empaña hasta el móvil. Vamos, como intentar apagar un incendio con una pistola de agua, por mucho que esta se adorne de filigrana galáctica.

Y mira que ahora se adornan, toda vez que la industria ha querido renovar la flota de ventiladores con nuevos diseños y conceptos. Con tanto escaparate tentador, y a tenor de los recibos de electricidad, la gente se miente a sí misma y se ilusiona en vano cada temporada con estos aparatos, que nunca lograrán sustituir en eficacia al aire acondicionado. Acude aquella en masa los veranos a vaciar de ventiladores los estantes de las tiendas. Sobre todo con las primeras olas de calor; ese es el pistoletazo de salida. A partir de ahí todas las aspas del país son una a mediodía. Salid al balcón y oiréis como un zumbido de abejas probando sus alas a la vez.

A mediodía…y de noche. Paseando yo la semana pasada después de cenar por las sudorosas calles del centro de Ibiza −al termómetro no le daba la gana bajar ni poniéndole una navaja en el cuello−, las ventanas de las casas se abrían de par en par pidiendo socorro, de puro calor; les costaba respirar y boqueaban. Pues bien, a través de cada una de ellas me llegaba el inequívoco zumbido de un ventilador de guardia. Aun así se ahogaban.

La que parece no ahogarse prescindiendo del aire acondicionado es una buena amiga mía residente en un adosado al sur de la isla. Ella sí que ha hallado la paz térmica celestial en tierra ibicenca de la mano del ventilador, pero no de uno sino de un ejército. La muy ilusa se cree a salvo de esas terribles galernas solares pitiusas que suelen reducirlo todo a cenizas a eso de la posmeridiana hora.

Sostiene mi amiga que el secreto radica en apostar estratégicamente los ventiladores en cada rincón de la casa, en crear una corriente en chorro que vaya sumando fuerzas de habitación en habitación. No digo yo que toda esa ventolina loca en la cara alivie en algo los sofocos, pero el pelo se te pone allí como cuando ibas sin casco en Vespa al instituto.

Que me aspen si no he llegado a contabilizar más de una veintena de ventiladores en su vivienda. Hasta en la terraza, en el ángulo sombreado, de su dueña tal vez mimado, ¡veíase el aspa! (¡ay, Bécquer, perdóname, no sé lo que me digo!). Se dan cita en esa propiedad ventiladores de toda raza y condición: de pared, de techo, de mesa…

Fresquito no sé, pero dípteros contumaces (moscas, mosquitos…), ni uno, lo juro. Con semejantes turbulencias pierden contacto con la torre de control y se estrellan. Solo por eso vale la pena ir a esa bendita casa.

También porque consigue despertar en mí cierta pizca de ternura. Observar tanto giro de aspa no deja de evocarme una y otra vez la famosa galopada contra los molinos de viento. Mas la quimera aquí no reside en el bueno de Don Quijote sino en la propia aspa, ella es la soñadora, que cree poder seccionarle la cabeza al monstruo del calor con su leve filo.