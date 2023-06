Dos semanas para una emergencia

Desde hace dos semanas los vecinos y trabajadores de Montecristo mastican a diario el humo que genera el incendio de la planta de biomasa, y hasta los conductores tienen que cerrar las ventanillas cuando pasan por las cercanías para no tragárselo. A veces, según sopla el viento, el humo asciende hasta Sant Rafel y se cuela montaña abajo, hacia Sant Antoni. Una vecina, harta, me cuenta lo que está padeciendo desde que comenzó a calcinarse aquella masa acumulada desde hace años, lo cual me recuerda otros casos en los que la Administración ha mirado (y lo sigue haciendo) a otro lado pese a la gravedad del asunto, como el hedor que emana de la depuradora de Ibiza (30 años soltando pestes y ahí sigue y seguirá muchos años más) o los ruidos que tienen que padecer los vecinos de las discotecas (hubo una edil en Sant Josep que los negaba, aunque los vecinos de Sant Jordi se supieran ya de memoria qué temas pinchaba Calvin Harris cada día que le tocaba actuar). En el caso de la planta de biomasa dicen que se solucionará en siete días, pero a los responsables de tomar las decisiones oportunas para que se extinguiera el fuego les ha costado dos semanas hacer «las operaciones administrativas necesarias» para que la UME tomara cartas en el asunto. Menos mal que se trataba de una emergencia.