Con mis mejores deseos

Querido lector, ya sé que usted lo sabe, que está escarmentado y preparado. Pero se nos ha echado encima el verano y no está de más, para que no nos sorprenda ni nos coja con el pie cambiado la que se avecina, recordar cuatro cosas de sentido común. La idea es que usted se proteja, física y psicológicamente. Empezando por lo más sencillo. Tapones para los oídos. No se olvide de comprarlos para esquivar la escandalera de las terrazas y los bares. Haga acopio de alimentos no perecederos para ir lo menos posible al supermercado y evitará las colas que ya sabemos. Y si es vecino de Vila, ni por asomo se le ocurra ir a bañarse en Figueretes, Talamanca, Platja d’en Bossa y las Salinas. No sea masoca. Para darse un chapuzón y refrescarse siempre será mejor un varadero o cualquier rincón con rocas que no tenga turistas. Olvídese del coche si no tiene emergencias y si por vivir en el campo tiene baja a la ciudad por su trabajo, ya sabe, no lo haga a las 8 de la mañana, madrugue, baje a las 7. No tiente al infarto. Y cuando acabe su jornada, no se precipite, salga de Vila a deshora.

Si tiene la suerte y su curro no depende del turismo, le felicito. Puede coger sus vacaciones en julio o agosto. Por 800 euros tiene un todo incluido en playas caribeñas. Y si prefiere unas vacaciones tranquilas, visite Teruel o Albacete. Lo importante es huir de la isla. Si se queda en ella, como la solanera le tendrá recluido, conviene que supervise si funciona –caso de que lo tenga- el aire acondicionado. No espere que le solucionen una avería en verano. Misión imposible. Y si no lo tiene, déjese de abanicos, compre hoy mismo un ventilador para cada habitación, que de 30 grados no bajamos. Haga también acopio de 3 o 4 best sellers de los gordos, de mil páginas el tomo como poco. Y por todo ello no se prive de estirar las piernas con sombrero de paja que le dé sombra, pero escoja bien ruta y horario. Evite el hervidero de los Andenes y el Parque. Y no se le ocurra enfermar. Su acomodo puede estar en un pasillo de Can Mises. Nuestros sanitarios hacen más de lo que pueden, pero no milagros. ¡Que el verano le sea leve!