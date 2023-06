De personas, frutas y verduras

La madre de Forrest Gump le decía que la vida era como una caja de bombones porque nunca sabes lo que te va a tocar. Es digno de alabar cómo esa mujer encontró en tal metáfora la forma de que se hijo entendiera una cosa tan compleja como el devenir de la vida y, a la vez, no hacerle añicos su bendita inocencia.

En lo que no entró, con total seguridad de manera intencionada, fue en qué clase de bombones hay dentro de la caja, es decir, en el tipo de personas que te vas encontrando en la vida. Además, seguro que usó la palabra bombones premeditadamente, porque sabido es que a nadie le amarga un dulce. Y si esa progenitora hubiera querido ser más precisa, le hubiera dicho que las personas son como una caja de naranjas, que nunca sabes si son dulces o amargas hasta que no las pruebas.

A mí me parece que las personas tenemos mucho de frutas y verduras. Me explico: que nuestras personalidades son similares. Digo bien, porque las frutas y las verduras también tienen personalidad; al igual que los animales. Hay personas que son como las manzanas. A primera vista no llaman la atención ni parece que tengan un gran valor. Son secas y duras, pero nunca fallan. Son resistentes, lo aguantan todo, no se venden caras y puedes contar con ellas en cualquier momento. Otras son como los plátanos, sin desperdicio, que por no tener no tienen ni semillas que tirar. También son algo secas, con un aspecto exterior que empeora por momentos hasta llegar a hacernos pensar que son inservibles; pero no, quitas el envoltorio y allí está el plátano perfectamente comestible.

Como las peras también hay personas, con un gran aspecto exterior pero poca consistencia interna. Todo líquido, nada sólido. Gente con la piel muy fina que se ofende por todo y por nada. En este grupo meto también a las personas fresas, con un gran atractivo externo, con don de gentes y carisma pero que duran dos días: al tercero ya se han estropeado. De éstas también es el tomate, pero con una gran diferencia que juega a su favor. Son personalidades que casan y combinan con todo, aunque no sirvan para quitar el hambre. Personas que están ahí pero no para los momentos importantes ni cruciales. Búscalas sólo cuando el viento sople a favor. No como la zanahoria, que puede resultar dura en crudo y con sabor raro, pero que cuando la pelas y la cueces, cambia por completo. De esas personas quiero yo, gente que una vez que se te ha abierto y la has ganado, es para todo la vida.

También los hay como los aguacates, que porque han venido de más lejos parece que valen más. Igual que los santos y sus milagros. O las sandias, gente grande pero floja; toda agua. Incluso los hay como los racimos de uvas, que van por días: hoy estoy de buen humor (uva dulce), hoy no consiento que me hables (uva amarga). O como las alcachofas, que las deshojas y no son nada. Y por preferencias personales, escribir que yo me quedo con las personalidades patata, que sirven para todo y da igual como las prepares: siempre están ricas.