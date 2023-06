Escuchaba la noche de la noticia de la implosión del ‘Titan’ que provocó la muerte inmediata de toda la tripulación una reflexión interesante. “El capitalismo ha hecho que se quiera comercializar lo que ha sido creado tan solo para contemplar”. No recuerdo quién era el autor de la frase, pero me parece muy acertada.

Vemos frecuentemente a muchas personas haciendo fotos a acontecimientos de la naturaleza, a momentos que han sido creados para la contemplación y queremos retenerlos en una cámara. Cuando deberían ser tan solo contemplados y retenerlos en lo más intimo en nuestro corazón para que así, una vez cerráramos los ojos, pudiéramos volver a recrear la imagen que ha sido plasmada en lo más intimo de nuestro ser. Pero no es así, lo hemos minimizado en la cámara del móvil. Posiblemente lo colguemos en Instagram y ahí quede para que los demás puedan ver lo que nosotros hemos visto, pero no contemplado.

El dinero no lo es todo. Es importante, pero lo más importante en la vida no se puede comprar, y como hemos comprobado con la expedición del ‘Titan’, tampoco nos lleva a todos los sitios que queremos ir. Podemos viajar donde queramos con el dinero, incluso que nos lleven en helicóptero a zonas donde no se puede permitir su aterrizaje al ser zonas de protección o ya sea porque viven otras personas cuyas vidas se pone en riesgo. Pero aún hay muchas situaciones en las que ni el dinero nos permite traspasar esos límites. Estamos siendo víctimas de la ‘degradación del ser en el tener’. Pensamos que somos lo tenemos, cuando lo que nos hace ser más auténticos es cuando somos capaces de deshacernos de lo que tenemos. El sentimiento de libertad del desprendernos de todo lo superfluo para quedarnos con lo más esencial de la vida nos hace más auténticos.

Quizás ese es el miedo. Llegar a descubrir lo que somos sin más. Sin estéticas, sin otra pretensión que descubrirnos a nosotros mismos y que los demás nos conozcan de la misma manera, por eso quizás este domingo Jesús nos recuerda en el Evangelio: “No tengas miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma… valéis más vosotros que muchos gorriones” (Mt 10, 26-33). No deberíamos estar en venta ni intentar comprar a nadie; ni nada de lo que ha sido para contemplar, no para comercializar.