Un abanico en la hoguera

La primera noche de san Juan que viví en Ibiza fue hace casi tres décadas en el solar junto a la desaparecida plaza de toros, que entonces ya se usaba como aparcamiento, aunque no precisamente de pago, y que conocíamos como el Yonki Park. Para los que no hemos nacido en el Mediterráneo el primer san Juan es una experiencia flipante. Siempre lo es, en realidad, aunque la fiesta está ya muy domesticada. Entonces se encendía una hoguera enorme y los vecinos la iban alimentando con muebles viejos, palés, trastos, cualquier cosa que ardiera... antes de saltar sobre ella o caminar sobre el rescoldo. Mientras, los chavales desataban una auténtica batalla de petardos. Luego he vivido muchas más por toda la isla. Siempre es una noche para el reseteo, para quemar los malos rollos, lo que nos inquieta y nos perturba. A falta de papel, este viernes escribimos con un boli azul entre las varillas de un abanico todo lo que queríamos quemar y lo lanzamos al fuego. Lo viejuno, lo carca, lo caduco, lo reaccionario, lo que nos jode, los dolores, nuestras mierdas grandes y pequeñas... de dentro a fuera. Puede que no sirva de nada, pero qué más da, las mejores cosas, las realmente buenas, no suelen servir para nada.