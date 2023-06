Parlament Balear i eleccions

El passat 20 de juny em vaig estrenar, amb molta il·lusió, com a diputat al Parlament de les Illes Balears. I malauradament no ho vaig fer en un bon moment. El meu grup parlamentari, el PSOE, i l’actual govern en funcions, vam veure amb preocupació com la presidència del Parlament passava a mans de VOX, prèvia aliança amb el PP partit guanyador de les passades eleccions autonòmiques.

Des del punt de vista del que és la democràcia res a dir. La ciutadania, amb el seu vot, ens ha enviat a l’oposició i des d’aquí ara ens toca fer una bona feina i pensar en el que no hem fet bé o no hem sabut explicar. Probablement els votants han valorat més algunes lleis estatals, com la del “només sí és sí”, on hi va haver errades que es van rectificar tard, o “la llei trans”, on tal vegada hem volgut anar més de pressa del que ho fa ara mateix la societat. O fins i tot la Lomloe, una llei educativa amb aspectes positius, però que s’ha volgut aplicar massa de pressa. Per altra banda també s’ha donat, en una part de la població, una percepció de que l’esquerra limita la llibertat al parlar-ne molt del que és o no políticament correcte i sobretot per haver gestionat la passada pandèmia. Sembla que la gent ha recordat més les restriccions que la molt bona gestió que es va fer de la crisi sanitària amb baixa mortalitat, protecció dels majors, suport a la sanitat, Ertos, recuperació econòmica, etc. Per altra banda també és innegable que el missatge populista de la dreta i l’extrema dreta, “a problemes complicats solucions senzilles” i les apel·lacions emocionals al nacionalisme espanyol o al record d’una ETA desapareguda fa temps, i precisament gràcies als socialistes, han calat molt més en una part important de la ciutadania que el missatge de la bona gestió del govern de Francina Armengol amb dades reals i concretes.

Com deia abans, ara tenim una presidència de VOX al Parlament, i això significa que un partit en contra de les autonomies presideix la nostra cambra autonòmica. Un partit com VOX, que té una idea del país excloent, que ens divideix en espanyols bons i dolents, i que a més és clarament xenòfob. Amb un president del parlament que es declara liberal-llibertari, és a dir, una persona que no creu en l’estat del benestar sinó el denosta, amb una ideologia que és la dels trumpistes dels Estats Units (on gran part de la població no té accés a una sanitat, una educació o uns serveis socials amb garanties tot i ser la primera economia mundial). Un president que ha fet escrits negant la violència masclista, que defensava el TIL i a més negacionista del canvi climàtic. I el més important, VOX ha arribat fins aquí perquè el PP els necessita per governar, tant a les Illes Balears com a Espanya, i quan no els necessita és perquè el mateix PP assumeix, com a pròpies, moltes de les seves idees (mirau l’exemple d’Ayuso).

Aquests dies el Partit Socialista està aprofitant l’oportunitat de debatre i analitzar què és el que no s’ha fet bé, realitzar la necessària autocrítica, i millorar de cara al futur immediat. A les pròximes eleccions generals presenta al Congrés dels diputats per les Illes, el seu millor actiu, Francina Armengol, i una llista renovada amb persones com Milena Herrera (Ibiza) i Raquel Guasch (Formentera). Dones que aporten preparació, il·lusió i sobretot conèixer els problemes del país i les seves solucions tot i no ser senzilles. Per altra banda al Senat s’ha aconseguit fer de nou una candidatura unitària de l’esquerra amb Juanjo Ferrer i Neus Massanet.

Em vaig presentar a les eleccions autonòmiques pel Partit Socialista perquè té una visió oberta i plural d’Espanya on tothom pugui identificar-se sense exclusions. Perquè vol aconseguir un estat cohesionat, d’horitzó federal, solidari i modern. I perquè defensa l’estat del benestar (sanitat, educació, pensions i serveis socials públics) com el millor sistema per aconseguir la igualtat d’oportunitats i una societat més justa i cohesionada. És un partit que aspira a la igualtat real entre dones i homes i no ho oblidem, que defensa de veritat la llibertat de tothom, i ja fa 144 anys que és així. A les properes eleccions haurem de confrontar els dos projectes, el de VOX-PP i el del Partit Socialista, un projecte que ha aconseguit engrescar-me.