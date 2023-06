La alianza de la desesperación

En pleno proceso de demolición del sanchismo y del podemismo, cuando hasta el mismo Pedro Sánchez se deroga a sí mismo cada vez que habla, los progresistas de las Pitiusas se alían para presentarse unidos al Senado. Es un acto de desesperación de los partidos que conforman esa agrupación tras el jarro de agua fría de los resultados de las municipales, donde, probablemente, obtuvieron más votos que los que conseguirán unidos en las nacionales, especialmente el PSOE. No hay que olvidar que en los comicios locales es vital el factor de la proximidad, conocer al candidato, al que muchas veces votas a pesar de que te caiga fatal su líder nacional. Tampoco parecen darse cuenta de que la debacle de UP y PSOE es fruto de sus cuatro años de ‘matrimonio’ y sectarismo: hasta Sánchez pone (ahora) en entredicho las leyes de su ministra de Igualdad. Lo de volver a unir churras con merinas (amén de Ara) en Ibiza como si nada hubiera pasado desde 2019 no parece tener mucho recorrido y muchos votantes no lo van a entender, especialmente cuando en España no paran de darse collejas. Caso aparte es su candidato, Juanjo Ferrer, que ni genera la ilusión que despertó Pilar Costa en su momento (1996) ni se comprende por qué han escogido a un excargo de un partido regionalista que poco tiene de izquierdas.