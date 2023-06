Rafa, el próximo paseo, de noche

Hoy toca hablar de Vox, el PP y la perla que han enchufado al frente del Parlament, que menos «beligerante» que una mujer porque sí tiene pene, se ha estrenado en la Cámara con un discurso mesurado de «respeto institucional» dejando las astracanadas, de momento, para su compañero Fulgencio Coll, quien con «orgullo taurino» anda defendiendo en Palma que «el español no es maltratador». Ana, María, Eva, Belén, Natalia, Paloma..., tantas y tantas, ¡cómo os engañaron! Vosotras creyendo que Pepe era del pueblo y ahora resulta que vino «de otros continentes» para asesinaros. Aunque no mediara «un mal divorcio». También podría alabar la valentía de la presidenta de los populares de Extremadura, que ha sacado los colores a más de uno al proclamar que no va a dejar entrar en su gobierno a nadie que niegue la violencia machista. Qué sola debe estar ahora en el partido, ¿verdad Marga? Pero estoy cansada de mensajes tóxicos y prefiero felicitar, sin ironía, al nuevo alcalde de Ibiza por su decisión de patear la ciudad para conocer sus necesidades. Es un gran acierto. Le emplazo pues a que repita mi paseo de cada noche entre la avenida de la Paz y la plaza de Parque. Dueños de perros que al amparo de la oscuridad dejan el pastel en la acera, puertas de negocios alfombradas de colillas, papeles y envases en calles recién baldeadas, meadas en los portales, vómitos, bares que sacan bolsones de basura cuando el camión acaba de pasar... Mucho más que la escoba de oro se merecerá Rafa Triguero si es capaz de poner coto a todo esto y limpiar de mugre Vila. Caminándola ha empezado bien.