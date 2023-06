Empieza la cuenta ‘adelante’ o ‘atrás’ según de qué lado de la calle se mire para completar los cien días de gracia para este govern del Consell de Formentera que llega sin la experiencia debida… no me extraña después de 16 años de gobierno de los otros. El oficio de gobernar se aprende con el ejercicio, no hay manual de instrucciones y los programas electorales quedan siempre en el entredicho del ‘arte de lo posible’ en que se convierte esto de administrar al administrado. Las ideas, los proyectos creativos, lo ‘mejor para todos’ tropieza siempre en las mismas piedras, ya sean las de las escaleras del Consell o en las columnas vertebrales del derecho administrativo, la legislación local y tantas otras cosas que encierran eso de la ‘legalidad vigente’.

Llegas a mediados de junio, con los primeros calores, te encuentras con un escenario nuevo, unas personas nuevas de antigüedad contrastada, un excel con las cuentas (supongamos que claras) y la firme voluntad de cambiar lo cambiable, de devolverle la sonrisa a unos ciudadanos resignados, de hacer cosas con la máxima celeridad y aprendes desde esas ocho de la mañana fatídicas de toda administración pública, que las cosas de palacio van despacio, que cambiar la silla de tu antecesor (antecesora en esta caso) necesita un expediente, la opinión del interventor, unas palabras del secretario y así hasta bien entrado el invierno. Total, es una silla, servirá cualquiera, acabas pensando y cambias de tercio por si hay más suerte con el ordenador… más de lo mismo, quizás me lo traiga de casa (no puede ser, porque podría entenderse como una incursión de lo privado en lo público). Por mucha voluntad que le pongas, por los kilos de ilusión que hayas atesorado, por eso y tantas cosas, vas sorteando dificultades para hacer aquello que te mandaron los votantes… eso sí, siempre con la sonrisa del funcionario de carrera con las gentes nuevas (porque mandas, claro). Aquello de las adhesiones inquebrantables se quedó en otros tiempos donde la pelota servía para los ascensos a dedo. Ahora rige una profesionalidad (a veces hay que descubrirla) basada en la legalidad que encorseta la creatividad hasta límites insospechados. Llorenç o el ‘presidente tranquilo’ como alguien quiso calificar (me acuerdo de la película de John Ford. Wayne en el papel de un irlandés a prueba de fuego) con esas llegas a los cien días de gracia y la oposición, dolida por su dulce derrota te asalta a las primeras de cambio, con aquello de para este viaje no hacen falta alforjas… y vuelta a empezar a eso de las ocho.