Verdades intuitivas

Fui a comprarme un colchón y el vendedor me hizo una pregunta extraña:

-¿Cuánto pesa usted por la noche?

Le dije que lo mismo que durante el día.

-La gente no lo sabe -declaró sonriendo con suficiencia-, pero un cuerpo dormido pesa más que un cuerpo en plena actividad.

-Soy insomne y me muevo mucho en la cama -argumenté-; además, padezco el síndrome de las piernas inquietas.

El vendedor me observó con paciencia y me condujo luego a un cuarto sin ventanas donde almacenaban los colchones usados que recogían de las casas, a la entrega del nuevo, antes de enviarlos a una empresa de reciclaje. Me enseñó uno que había pertenecido a una persona de 68 kilos.

-Sin embargo -añadió enseguida-, la huella de su cuerpo es la de un individuo que pesaría entre 80 y 85 kilos. De ahí la importancia de que conozcamos el peso nocturno de nuestros clientes. No le puedo vender uno muy blando si ese peso es exagerado. Lo deformaría usted en dos semanas.

Como no tenía tiempo que perder, salí de la tienda asegurando que volvería en otro momento, pero no dejé de pensar en el asunto en todo el día. A la mañana siguiente, cuando sonó el despertador, lo apagué y me di una vuelta, dispuesto a concederme cinco minutos más de sueño. Pero, lejos de dormirme, estuve acumulando fuerzas mentales para levantarme. Notaba, en efecto, que mi cuerpo pesaba más de lo que indicaba la balanza. Peso 70, pero me daba la impresión de que tenía que sacar de la cama un cuerpo de 90.

Pasados los cinco minutos, inicié la operación de salida. Empecé por poner los pies en el suelo sin abandonar la cama, en cuyo borde permanecí sentado. Luego conté hasta tres y logré incorporarme. Me sentía gordo, estando realmente delgado. A medida que los minutos pasaban, iba regresando a mi peso habitual. Tras el desayuno, me sentí ligero como una pluma y salí a caminar.

Por la tarde, le comenté el asunto a mi terapeuta, que se echó a reír.

-Ese vendedor de colchones está loco -aseguró-. No le cuesta levantarse por las mañanas porque pese más, sino porque tiene el cuerpo entumecido.

Pero yo estaba tumbado en el diván y a medida que me relajaba sentía que me hundía en su tapicería. Hay verdades a las que solo se llega de manera intuitiva. Quizá esta era una de ellas.