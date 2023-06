El incontestable triunfo del Partido Popular en las elecciones del 28 de mayo tiñe de azul el mapa político pitiuso. Por primera vez, todas las administraciones de Ibiza (sus cinco ayuntamientos y el Consell), Formentera (su Ayuntamiento-Consell) y Balears (con el Govern) estarán dirigidas los próximos cuatro años, si no hay sorpresas por el camino, por el mismo partido. En teoría se han acabado las peleas entre instituciones por tener diferente color político, algo que tan poco importa a los ciudadanos y que tanto valoran, sorprendentemente, los políticos. Cuando una ciudad está limpia o no es segura; cuando su agua es imbebible y sus calles intransitables; cuando se acumulan los residuos y el ruido es insoportable, cuando la gente se harta, créanme, profesionales de la política, que nos interesa un carajo quién está sentada o sentado en el trono correspondiente. Queremos soluciones, medidas rápidas y eficaces. Que trabaje quien fue elegido y cobra por ello, que no robe y que evite regalar dinero de todos a sus amistades. La sintonía de color que han dejado las urnas parece anunciar una etapa de entendimiento y colaboración. Vamos a ver qué tal se nos da esto de la monocromía en el ejercicio de la política. En la vida, la diversidad es la clave del éxito. Veremos qué pasa en estos cuatro años...