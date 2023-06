La investigación judicial de una presunta trama de corrupción urbanística en Sant Josep que se ha saldado con la detención del entonces alcalde en funciones, Ángel Luis Guerrero; la letrada municipal de Urbanismo, dos abogados, un constructor y un aparejador ha causado estupor en la sociedad ibicenca. El shock es especialmente acusado en el seno del PSOE, su partido, aún conmocionado por los resultados de las elecciones del 28M, en las que el PP arrolló y arrebató a la izquierda los ayuntamientos de Ibiza y Sant Josep, el Consell de Formentera y el Govern balear. Llama la atención la tibieza y la tardanza en reaccionar del PSOE, pues hasta el viernes a mediodía no salió el secretario general, Josep Marí Ribas, Agustinet (que fue quien cedió la alcaldía a Guerrero hace dos años para irse al Govern balear y lanzar desde allí su candidatura al Consell), a explicar la posición de su partido, que se resume en que hay que respetar la presunción de inocencia. La noche antes, Guerrero anunció que no recogería el acta de concejal y que abandonaba temporalmente el PSOE para centrarse en demostrar su inocencia, aunque es chocante que no tuviera el gesto de dimitir como alcalde en funciones a pesar de que le quedara poco más de un día de ocupar el cargo.

Las actuaciones ordenadas por la titular del juzgado de Instrucción 3 de Ibiza han sorprendido por su inusual contundencia en una isla lamentablemente acostumbrada a la lentitud de la justicia y, en general, de las administraciones cuando tienen que ejercer su función fiscalizadora y sancionadora, y a una impunidad secular especialmente en lo que respecta a los desmanes urbanísticos. La Guardia Civil efectuó las detenciones el martes, y los cinco arrestados en la isla durmieron dos noches en los calabozos. El secreto de sumario disparó todo tipo de elucubraciones y ni los abogados de los arrestados sabían de qué se les acusaba y qué indicios o evidencias hay contra ellos, por lo que todos se acogieron a su derecho a no declarar ante la jueza. Finalmente, el jueves a mediodía se levantó el secreto de sumario y, tras dos días sin apenas información, se confirmaron los delitos por los que son investigados: cohecho, contra la ordenación del territorio y, en el caso de Guerrero y la letrada municipal, prevaricación. Con todo respeto a la presunción de inocencia, hay que decir también que son acusaciones muy graves, que deberán probarse, desde luego, pero que vuelven a arrojar una sombra de la sospecha sobre el urbanismo del municipio, en cuyo ayuntamiento ya se habían originado tramas de corrupción urbanística, como la que lideró el arquitecto municipal Antonio Huerta; él no llegó a ser juzgado por la dilación del procedimiento y porque falleció antes, pero los demás implicados reconocieron gran parte de los hechos. La investigación destapada esta semana la inició el Seprona de la Guardia Civil, a raíz de la demolición de una casa en Cala Bassa con una licencia de reforma para construir otra nueva en un lugar donde la normativa lo prohibía, pero la letrada municipal lo avaló, según la información que ha recabado este diario. A raíz de este caso fueron investigadas otras supuestas irregularidades urbanísticas y el juzgado ordenó el pinchazo de las conversaciones telefónicas de la letrada municipal, que han dado como resultado la contundente operación ordenada por la jueza. Hay que aplaudir el celo y el trabajo de estos funcionarios para perseguir las infracciones urbanísticas, sean o no delictivas, especialmente en una isla en la que tradicionalmente lo que ha prevalecido es la falta de control y la impunidad. Todavía no se conocen el alcance ni los detalles de la investigación de la Guardia Civil, sólo que es muy «voluminosa», en palabras de los abogados defensores. Se trata en todo caso de un asunto de interés público de primer orden, por lo que los ciudadanos tienen el legítimo derecho a conocer los detalles del sumario, de las acusaciones y de la investigación. Ahora bien, es imprescindible también que la justicia sea diligente y aclare cuanto antes las responsabilidades de los investigados, pues cuanto más se dilate la causa, mayor será su indefensión. No puede volver a ocurrir lo que pasó la otra vez que el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sant Josep fue registrado por orden judicial a raíz del ‘caso Huerta’, hace 15 años: entonces la Guardia Civil tardó cinco años en redactar su informe sobre los 45 expedientes intervenidos y luego se necesitaron otros dos años más para que el Consell hiciera un peritaje de los mismos. La instrucción tiene que hacerse con rapidez para delimitar la implicación de los encausados y llevarlos a juicio si es preciso, pero no puede eternizarse como tantas otras veces porque la justicia tardía muchas veces ya no es justicia, produce indefensión entre los investigados y hace que las sospechas y los indicios prevalezcan más de lo debido sobre los hechos probados y las sentencias que han de poner a cada cual en su lugar. DIARIO DE IBIZA