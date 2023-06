‘Agustinet’, pegado con cola

La noticia no es que Ángel Luis Guerrero renuncie, ha hecho lo que debía, sino que ‘Agustinet’ no lo secunde. El secretario general de los socialistas ibicencos elogia la «acertada decisión» de su sucesor en el Ayuntamiento de apartarse del partido por la trama de presunta corrupción urbanística en Sant Josep, pero no nos puede asegurar que ésta no le acabe salpicando también a él. ¿Pues a qué espera para hacer un favor a los suyos y marcharse? Josep Marí Ribas no es ahora un valor para el PSOE, sino una losa que por su forma de aferrarse al cargo, cuando los votantes le han dicho por activa que no lo quieren, demuestra que lo que le importa es la silla. Y en lo que respecta al caso, no me vale por excusa el «y tú más». Aquí no hay «cabezas de turco» sino gestores investigados por delitos muy serios. Es verdad que en Ibiza se han perpetrado impunemente auténticas aberraciones con el amparo de técnicos municipales y cargos públicos, que se han levantado mastodontes «eco-friendly» partiendo de una ruina previa que destrozan bahías, que se han hecho, y hacen, trajes a medida para edificar en espacios protegidos, que mientras a uno le negaban el porche a otros les bendecían la mansión en dominio de costas, que se han privatizado caminos, que se han cimentado cimas... y no solo en Sant Josep. Pero las presuntas marrullerías (por no decir corruptelas) de unos no pueden exculpar las de otros. Felicidades a la Guardia Civil por la operación de limpieza. Espero y deseo que lleguen hasta el fondo y que ésta sea solo la primera de muchas más. Caiga quien caiga.