El viaje de Lucio a Ebusus

En verano el mar de Ibiza es un ir y venir de veleros, un péndulo de velámenes tejidos de sol y viento. Velas resplandecientes que van de estribor a babor, de babor a estribor, hasta quedarse uno hipnotizado, como me sucede a mí al observarlas desde mi kayak.

Pero a más de las velas, me magnetizan también las brisas marinas, la radiante luz de mediodía, los acantilados, el azul del mar… ese pez que salta. Mis sentidos rebosan, tanto que entro en trance. No es para menos, siendo lo que contemplo el mismo inmaculado paisaje pitiuso que mostraba la Antigüedad.

De esa manera al menos lo percibo en mi delirio de entrever esa época a cada palmo del litoral ibicenco, así de interiorizada llevo la historia de esos siglos en mi persona. Lo logro siendo selectivo. Borro de la costa y del mar toda huella de nuestro presente que interfiera en mi visión del pasado; la invisibilizo con la ‘varita’ mágica de mi pala. Todo menos las velas, claro, imperecederas mientras quieran los dioses que soplen los céfiros. Las asocio a una era antigua reposada en el fondo de las ánforas y de muchas de nuestras palabras.

Con la sola estampa de las velas –y el sonido de mi propia pala en el agua−, mi mente vuela veloz a la Antigüedad −pongamos que cuando el esplendor de Roma−, hasta el punto de creer estar viendo a los viajeros de entonces arribar a Ebusus.

No bastándome, ensueño además sus caras, escucho sus lenguas, intento averiguar su procedencia, sus nombres y el propósito de su visita. También las vicisitudes del trayecto y el tiempo invertido desde que zarparon.

En mi delirio, un día fui más lejos y llegué a reconocer la identidad de uno de los viajeros en particular. Venía del puerto de Roma, respondía al nombre de Lucio y era muy joven. Descendía de una familia romana de grandes comerciantes (negotiatores). Su padre lo había enviado a Ebusus a comprar en su nombre una importante propiedad cultivada de vid. El vino de la isla era apreciado en Roma y aquel había pensado en aumentar sus ganancias implicándose también en su producción, aparte de distribuirlo en su ciudad como solía. Dicha propiedad iba a adquirírsela a uno de los potentados locales de Ebusus, quien acaparaba tierras y magistraturas municipales. Mantenía el romano una estrecha relación comercial con él, que era quien le hacía llegar el vino ebusitano a Roma. De hecho, su hijo Lucio iba a ser su huésped. El ebusitano confiaba a su vez que su invitado acabara prendándose de una de sus hijas. Su máxima ambición, emparentar con un respetado linaje de Roma. Sus vecinos palidecerían de envidia.

No obstante, la prioridad del joven en Ebusus no radicaba en la tarea encomendada por su progenitor. Aún menos en futuras nupcias. Su pasión oculta eran el estudio y la escritura, tal como le inculcó su antiguo preceptor, un esclavo griego de avanzada edad que le había hecho leer la obra completa de Plinio el Viejo, entre otros. Cuando se enteró este que su pupilo marchaba a Ebusus, le rogó que comprobara por sí mismo el rumor de que los campesinos del interior de la isla aún conservaban vestigios de la antigua lengua púnica. Eso era lo que en realidad anhelaba cumplir Lucio en su estancia, investigar sobre el terreno a la manera de Plinio.

Pero este espejismo sobre Lucio que vi desde el kayak, sugestionado por el mar y las velas como me hallaba, no me dio todas las respuestas. La solución vendría después por el ordenador.

Resulta que me enteré luego que unos historiadores de la Universidad de Stanford diseñaron hace años un programa informático llamado Orbis. Tomando el año 200 d. C. como referencia, y basándose en fuentes rigurosas, permite calcular infinidad de tipos de trayectos de viaje que pueden escogerse entre cientos de los principales lugares del Imperio Romano, representado en un detallado mapa. Bien por calzadas o por caminos secundarios, ríos o rutas marítimas, este software calcula el tiempo que se tarda entre los puntos de partida y de destino por los que se opte, así como su coste en dinero, expresado en denarios. Eso sí, el usuario deberá elegir sus preferencias: en qué estación del año viajar, si hacerlo caminando, en litera, a caballo, en burro, en carreta… En fin, el Google Maps del mundo romano.

La inmensidad del Imperio Romano era oceánica, abarcaba tres continentes. Habida cuenta de los rudimentarios transportes de entonces, los trayectos de larga distancia parecían insalvables. Cada viaje podía acabar en toda una odisea, pero sin los deleites de una Calipso.

Nada más entré en Orbis me faltó tiempo para averiguar cómo pudo ser el viaje de Lucio, el romano surgido de mis alucinaciones marinas. Así que en la celdilla de destino tecleé Ebusus. Como localidad de partida, Roma, por supuesto. Expectante le di a enter y… Nuestro protagonista hubiera tardado en una galera 8,4 días, cubriendo 1.250 kilómetros y haciendo escala en el puerto de Caralis (Cerdeña) y luego en el de Palma. El trayecto le habría costado 225,08 denarios, casi la mitad de la anualidad cobrada entonces por un legionario romano.

Que cada cual diseñe a su propio romano de viaje y calcule. Y sueñe.